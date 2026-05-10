На главной площади города состоялся парад: торжественным маршем прошли колонны ветеранов боевых действий, участников СВО, десантников, представителей ведомств. Каждый расчет в этом году был назван в честь героя Тульской оборонительной операции.

Обращаясь к участникам парада, губернатор Дмитрий Миляев выразил благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и почтил память и подвиг павших красноармейцев. Глава региона напомнил, что многие туляки сегодня защищают интересы Родины на передовой.

Журналисты «Тульской прессы» пообщалась с гостями Парада Победы и поинтересовались их впечатлениями от мероприятия.

«Как всегда волнительно, торжественно. Мы всегда ждем Парад с волнением, ведь в каждой семье есть свой герой. Наше воспитание с самого детства идет с уважением к этому дню. Для всех туляков это особый день. Мне очень понравился парад и концертные номера наших артистов-туляков. Всех с праздником! Здоровья, благополучия и мира», — сказал сенатор РФ, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Воробьев.

Мэр Тулы Алексей Эрк рассказал о своём дедушке, который служил на Западном фронте и получил тяжелое ранение. А бабушка главы города трудилась в тылу – рыла окопы. И каждый раз, вспоминая те страшные годы, говорила: «Лишь бы не было войны».

«Я думаю, ни у кого нет сомнений, что сегодня вновь идет война с фашизмом. Те атаки на нашу страну в преддверии Дня Победы — подтверждение той фашистской сущности, с которой ведут борьбу наши ребята. Под руководством губернатора и правительства региона, наших силовых структур велась огромная подготовка к Параду. Все мы переживали, потому что долго шли атаки БПЛА, но город-герой справился.

Туляки всегда были сильны своим характером, поэтому благодаря такой сплоченной команде под руководством Дмитрия Миляева все удалось реализовать. Для меня это честь быть здесь и пожать руку ветеранам, потому что это дорогого стоит».

«Участие в Параде Победы — это не только большая честь, но и огромная ответственность для каждого сотрудника полиции. Мы храним память о подвиге милиционеров-защитников Тулы и продолжаем их дело, обеспечивая правопорядок и безопасность наших граждан сегодня», — подчеркнул начальник УМВД по Тульской области Андрей Даценко.

Депутат Тульской областной Думы, региональный координатор «Бессмертного полка» Елена Гребнева отметила, что сегодня многие жители региона присоединились к акции, несмотря на отсутствие единого шествия. Участники театрализованного эпизода вышли с портретами своих героев. Зрители Парада прикрепили портреты возле сердца:

«Каждый год мы испытываем восторг от пеших колонн. Сегодня мне очень понравилась постановка. В пять минут уместить практически все 1 418 дней — это особое мастерство. Спасибо режисеру и всем актерам. Они передали атмосферу тех дней, которые были 81 год тому назад. Конечно же, особый трепет у меня вызвали портреты. Я ценю, что жители Тульской области, несмотря на то, что единого шествия нет, принимают участие в мероприятиях «Бессмертного полка»».

Атаман Западного окружного казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» Алексей Альховик подчеркнул важность вручения нагрудных знаков «Участнику Парада Победы», которыми награждал лично губернатор:

«Парад замечательный: много нового, много интересного. Впервые такое видел, чтобы губернатор выдавал памятные знаки прямо на Параде. Я очень доволен, масса впечатлений. От театрализованного эпизода слезы наворачивались на глаза. Переживаешь эти моменты, вживаешься в обстановку. Пусть постановки продолжаются. Думаю, и традиция с награждением продолжится. Хорошие дела нужно обязательно продолжать и развивать».

Одной из тех, кому губернатор вручил этот знак, стала узница концлагеря Вера Сучкова. Она призналачь, что давно не была на Параде Победы и в этот раз осталась довольна:

«Все очень понравилось. Я даже заплакала. Песни военных лет всколыхнули тягостные воспоминания. Но все прошло очень хорошо. Девочки хорошо плясали. Очень хорошая была проведена подготовка».