Управление Росреестра по Тульской области сообщает жителям региона об изменении порядка получения некоторых государственных услуг в сфере недвижимости. В целях оптимизации и удобства часть сервисов переведена на единый портал «Госуслуги».

Теперь физическим лицам для оформления ряда операций потребуется использовать учетную запись на портале (с подтвержденной регистрацией). Ранее эти услуги были доступны в «Личном кабинете» на официальном сайте ведомства.

Какие услуги больше не доступны на сайте Росреестра (только через «Госуслуги»):

· Постановка недвижимости на кадастровый учет.

· Кадастровый учет при изменении характеристик объекта.

· Регистрация ранее возникшего права.

· Регистрация ограничений (обременений) права на объект.

Полный перечень сервисов, переведенных на портал, можно найти на сайте Росреестра по ссылке.

Чтобы получить услугу, жителю Тульской области необходимо:

1. Иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».

2. Перейти в раздел «Услуги» → подраздел «Земля. Дом» или найти нужную услугу через помощника «Робот Макс».

3. Заполнить электронное заявление, подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и приложить документы.

Если пользователь по привычке зайдет в «Личный кабинет» Росреестра и выберет одну из перечисленных услуг, система автоматически предложит перейти на портал «Госуслуги» и отправить заявление уже там.

Остальные функции «Личного кабинета» на сайте Росреестра для физических лиц по-прежнему работают в обычном режиме.