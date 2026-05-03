Когда запланированное мероприятие — будь то спортивный матч, концерт любимой группы или театральная премьера — отменяется, зритель имеет полное право получить назад всю уплаченную сумму. По закону услуга фактически оказана не была, а значит, организатор не может удерживать деньги.
Покупка билета — это заключение договора, а сам билет служит документом, подтверждающим этот факт. На нём в обязательном порядке должны быть указаны:
· наименование и адрес организатора мероприятия;
· номер и серия билета;
· название мероприятия;
· дата, время и место проведения;
· ряд и место в зале;
· стоимость услуги.
Вернуть можно не только номинал билета. Согласно п. 1 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» (№ 2300–1 от 07.02.1992), организатор обязан возместить и сопутствующие убытки. Речь идёт, например, о сервисном сборе агента, а также о расходах на проезд до другого города и проживание в гостинице, если вы специально приехали на отменённое событие.
Как действовать пошагово:
1. Обратиться туда, где покупали билет — в кассу или к агенту, потребовав возврат.
2. Если получен отказ — написать письменную претензию самому организатору (его данные обычно есть на билете).
3. Если организатор не отвечает или отказывает — идти в суд (это право закреплено в ст. 11 Гражданского кодекса РФ).
Жители Тульской области могут получить бесплатную консультацию, помощь в составлении претензий и даже содействие при обращении в суд в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области.
Телефон горячей линии: 8(4872)55-55-50. Режим работы: понедельник – пятница с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.