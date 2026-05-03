16 мая добровольный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» проведет учения в природной среде. Организаторы обещают насыщенную программу: лекции от разных направлений отряда, практика с навигаторами и тренировочные поиски, максимально похожие на реальные спасательные работы в лесу, полевая кухня.

Учения будут полезны и новичкам, и опытным добровольцам. В «ЛА» рады каждому, кому не всё равно на поиск и спасение людей.

Когда: 16 мая

Где: Тульская область, Щёкинский район, с. п. Яснополянское

Во сколько: 9.00

Координаты: 54.018725, 37.331673