Члены семьи Максименко трудились в Тульской области, на Дальнем Востоке и даже в Китае.

На фото - Михаил Максименко

В своём канале в МАХ губернатор Дмитрий Миляев рассказывает о победителях ежегодного конкурса на лучшую трудовую династию региона. Династия медработников Максименко насчитывает 218 лет. В ней восемь представителей, пятеро из которых продолжают трудиться в области медицины.

Основатель династии – Михаил Максименко. В 1941 году, на 4-м курсе Курского мединститута, его призвали в армию, где он стал капитаном медицинской службы (хирургом) 1-го Украинского фронта. С 1956 года работал врачом-хирургом в поселке Лазаревское Тульской области, а затем – хирургом в тульской городской больнице № 2.

Помимо Тульской области, представители семьи Максименко трудились на Дальнем Востоке и в Китайской Народной Республике. Сейчас они продолжают работать в различных областях медицины: кардиологии, педиатрии, стоматологии и хирургии.

Глава региона отметил, что поддержка трудовых династий является одним из ключевых направлений нацпроекта «Кадры».