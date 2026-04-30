Губернатор потребовал от глав муниципалитетов внимательно подойти к выполнению поручений в рамках подготовки к 9 Мая.

«Со всей серьезностью прошу к этому отнестись. Если 8 мая к каким-то муниципалитетам будут замечания со стороны министерства региональной безопасности, то вместе с министром региональной безопасности предложение по замене глав принесет мне министр внутренней политики», — заявил глава региона сегодня в ходе заседания оргкомитета «Победа».

Это касается тех МО, где будут выявлены недочеты по состоянию воинских захоронений и мемориальных комплексов. Их поручено привести в порядок до 7 мая.

Напомним, также ранее губернатор давал поручение обеспечить все мемориальные комплексы живыми цветами.

«Мы в прошлом году с вами это уже делали, поэтому 2026 год не должен стать исключением. Задача несложная, но тем не менее чтобы ничего в ней не упустили», — сказал губернатор.