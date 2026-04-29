Мест для нее тоже будет не очень много. На многих улицах она будет ограничена.

С 28 апреля по 12 мая в Туле будет запрещена остановка и стоянка на площади Ленина, а также на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина, на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской, на парковочном пространстве по ул. Менделеевской (прилегающем к площади Ленина). Об этом сегодня сообщили в администрации города.

На этот же период — до 12 мая — отменяется плата за пользование парковочным пространством в историческом центре. Участок, где можно будет бесплатно поставить машину, ограничен ул. Советской.