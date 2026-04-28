В Тульской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок дороги, ведущие к мемориалам Великой Отечественной войны, и улицы, названные в честь героев.

Всего в этом году отремонтируют 18 км таких маршрутов, рассказал у себя в соцсетях глава региона Дмитрий Миляев.

Ключевые объекты ремонта:

Дорога Быковка — Богородицк (Киреевский район). Это самый протяжённый объект в плане на этот год — более 15 км. Дорога ведет к мемориальному комплексу «Курган Бессмертия». В ходе ремонта полностью обновят дорожное полотно, укрепят обочины, заменят съезды и нанесут разметку.

Улица 14 декабря в Узловой. Протяженность участка — около 1 км. Улица названа в честь даты освобождения города 108-м кавалерийским полком. Там отремонтируют проезжую часть, парковочные карманы и установят новые дорожные знаки.

Поселок Партизан — деревня Торбеевка (Узловский район). На участке длиной 1,5 км полностью заменят асфальтовое покрытие и установят новые знаки.

Всего в 2026 году в Тульской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 34 дороги общей протяжённостью 103 км.