Уже к полуночи 27 апреля все основные линии электропередачи были запущены.

Фото правительства Тульской области.

Зампредседателя правительства Тульской области Наталья Аникина отчиталась на федеральном уровне о том, как регион справился с последствиями сильного ветра и дождей, которые оставили без света соседние области.

На специальном заседании федерального штаба, которое прошло под руководством замминистра энергетики России, обсуждали, как регионы помогают друг другу восстанавливать электроснабжение после аварии 26–27 апреля. В Тульской области пик проблем тоже пришелся на эти дни.

Несмотря на сложные погодные условия, Тульская область смогла быстро наладить ситуацию. Наталья Аникина рассказала, что все службы сработали слаженно: у энергетиков было достаточно людей и техники, а больницы и школы не остались без света благодаря резервным генераторам.

Для ремонта сетей были задействованы серьезные силы:

94 аварийные бригады.

286 специалистов.

124 единицы техники.

К полуночи 27 апреля энергетики запустили все основные линии электропередачи. Сейчас специалисты продолжают точечную работу — подключают оставшихся жителей по индивидуальным заявкам. Все важные социальные объекты уже запитаны и работают в штатном режиме.