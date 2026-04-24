Год от года количество выявленных подделок снижается.

Так, в Тульской области, по данным местного отделения Банка России, с января по март 2026 года эксперты выявили лишь 10 подозрительных банкнот. Это значительно меньше, чем годом ранее (тогда было 26 штук).

Чаще всего мошенники подделывают крупные купюры: за отчётный период обнаружено 6 фальшивок номиналом 5000 рублей и 4 — номиналом 1000 рублей.

В ЦБ объясняют положительную динамику двумя факторами: постоянным усовершенствованием защиты самих банкнот и растущей бдительностью граждан и кассиров.

Полный перечень защитных элементов всех купюр опубликован на сайте регулятора в специальном разделе, а также доступен в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России».