«Паша, у нас что, выборы?!»

Председатель Тульского облизбиркома Павел Веселов рассказал о едином дне голосования и о том, как реагируют родные на его работу.

21 апреля состоялся третий политический завтрак, организованный «МК в Туле» для руководителей региональных отделений парламентских политических партий.

- Мы решили пригласить главу избирательной комиссии Тульской области Павла Юрьевича Веселова. Потому что от работы избиркома зависит четкость и качество организации выборов в регионе, - пояснил повестку встречи главный редактор «Московского комсомольца в Туле», член Общественной палаты региона Дмитрий Синяев.

Напомним, что предыдущие два политических завтрака были посвящены подготовке политический партий к выборам и демографической политике как основной проблематики Послания губернатора.

Обсудить организацию выборов и подискутировать пришли лидер тульских ЛДПРовцев Александр Балберов, главный справедливоросс региона Сергей Гребенщиков и представитель партии «Новые люди» Александр Чеснаков.

- Спасибо что позвали поговорить о выборах, - начал разговор Павел Веселов. – Несмотря на всю нашу информационную работу, всегда находятся люди, которые узнают про выборы накануне дня голосования. Даже мои родственники, бывает, спрашивают – «Паш, а у нас что, выборы?». А что касается подготовки к ним, мне нравится шутка: «Выборы у нас раз в пять лет, зато каждый год».

По словам Павла Веселова, в этом году в Тульской области помимо федеральной выборной кампании пройдут дополнительные выборы депутатов в Тульскую областную думу в 10, 11 и 17 округах, депутатов в тульскую городскую думу в 14 округе и несколько муниципальных довыборов в районах области.

- На сегодня точно известно только одно – единый день голосования пройдет 20 сентября, - сказал Павел Веселов. И пошутил, что про выборы он может говорить бесконечно, его нужно останавливать.

Выборы в Госдуму будут назначены указом Президента РФ в период с 1 по 21 июня. Соответственно, выдвижение кандидатов начнется через 25 дней после публикации указа, а регистрация кандидатов – до первый декады августа должна быть закончена. 225 депутатов в Госдуму будут избраны по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам. В Тульской области было и остается два одномандатных округа – 181 и 182.

- Вы недавно встречались с губернатором и говорили, что 100% избирательных участков будут оборудованы системами видеонаблюдения. Это правда?

- У нас есть на это техническая возможность. Есть участки, где видеонаблюдение организует ЦИК и транслирует видео – таких около 600. А на остальных участках мы установим видеорегистраторы, закупленные в 2024 году для региональных выборов. Напомню, что всего у нас 1040 избирательных участков.

- На бюллетенях будет использован микротекст. Что это за технология?

- Это технология повышенной защиты бюллетеней от подделки. Типография «Борус», которая изготавливает их, может выполнить защитную полосу микротекста – мы проверили в прошлом году на муниципальных выборах. При большом увеличении на этой полосе можно прочесть «избирательная комиссия Тульской области».

Помимо этого традиционно на бюллетенях будут защитные марки Госзнака.

- Во сколько региональному бюджету обойдется Единый день голосования?

- Пока точную цифру назвать не могу. Основная масса расходов, почти 80% – это выплаты членам избирательных комиссий всех уровней. Это почти 11 тысяч человек. Стоимость часа работы определяет ЦИК. Для ориентира, выборы 2024 года обошлись примерно в 300 млн. руб.

- Что будет делать избирком, чтобы обеспечить явку избирателей?

- У избирательной системы нет задачи обеспечить явку. Наша главная цель – проинформировать всех избирателей о том, когда и какие выборы пройдут, где и как можно проголосовать. Надеюсь, выполним эту задачу на «хорошо». А может быть, на «отлично».

Раскачать избирателей на явку – это задача политических партий и кандидатов.

- А как же привлечение различными подарками и конкурсами впервые голосующих?

- Это традиция. Мы дарим символический памятный подарок – книгу. Как напоминание о важном событии в жизни.

Сергей Гребенщиков спросил про техническую сторону голосования:

- Я человек, трижды выбранный с помощью КОИБов. Будет ли увеличено их количество на избирательных участках? И будет ли применяться в Тульской области дистанционное электронное голосование (ДЭГ)?

- У нас 110 КОИБов, новых не закупали. Все будут использованы в Туле, так как тут наиболее многочисленные участки.

Напомню, когда комплексы обработки избирательных бюллетеней только начали применят, политические партии воспринимали их штыки. А теперь ситуация кардинально изменилась.

Что касается использования технологии ДЭГ, решение принимает ЦИК. Пока ДЭГ – это преимущество городов-миллионников. В Тульской области мы проводили электронное голосование в пос. Первомайский Щекинского района. То есть опыт у нас есть.

- В релизе избиркома была информация, что телеканал «Первый Тульский» недодал бесплатного эфирного времени некоторым политическим партиям. Как будете отслеживать равный доступ к государственным СМИ?

- Ну тут есть обратная сторона. Телеканал зависит от региональных отделений партий в части контента. А следить будем как обычно. У нас есть рабочая группа, которая анализирует документы о вышедших материалах. Если пропорции нарушены, их восстановят, предоставят другое время.

Когда речь зашла о наблюдателях на выборах, Павел Веселов пояснил, что в общем-то это прерогатива политических партий и кандидатов. Но и для просто граждан с активной жизненной позицией есть возможность стать наблюдателями. Например, обратившись в Общественную палату региона.

Молчавший до этого Александр Балберов, наконец, взял слово. И как всегда очень метко:

- Вот мы сидим за столом, говорим о том, что у человека есть выбор. А буквально полчаса назад меня спросили – вам воду без газа или с газом? Я попросил с газом. Мне принесли теплую кипяченую. Также и выборы! Надеюсь, намек поняли. Выбор есть, он сделан, а потом при подсчете бюллетеней… Теплая кипяченая.

Вообще у меня нет вопросов к Тульскому избиркому и Павлу Юрьевичу. Я в политике уже 15 лет. Я никогда ни к чему не придирался. Потому что это бесполезно.

Замечание только одно – когда прихожу на участки, не вижу цифру «сколько получено бюллетеней». И не могу сделать вывод, сколько на участке живых избирателей. Проанализировать, какой результат будет при той или иной явке.

А что касается наблюдателей, они абсолютно не нужны, они только мешают работе – есть же камеры. И в конце концов сами кандидаты имеют полное право объезжать участки и смотреть что там и как.

Желаю избирательной комиссии мудрости, терпения. И 21 сентября, думаю, не ошибусь, одна партия будет первой, а остальные на втором, третьем и так далее местах.

На этой оптимистичной ноте завтрак и закончился.