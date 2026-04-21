В Тульской области расширяют подготовку специалистов для социальной сферы

Министр соцзащиты региона Татьяна Абросимова доложила, что подведомственные учреждения работают по ряду направлений. Первое – работа с пожилыми людьми и инвалидами, которых обслуживают как в стационарах, так и на дому в рамках системы долговременного ухода и программы «Активное долголетие».

Второе направление – работа с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, или находящимися в социально опасном положении, поддержка детей-сирот. Третье – демография: работа с молодежью, будущими родителями и семьями с детьми.

В социальных учреждениях трудятся почти 8000 сотрудников, из них более половины — соцработники, специалисты по работе с семьей, помощники по уходу, медицинские и педагогические работники.

Сформирован Прогноз кадровой потребности системы социальной сферы на период до 2032 года. В ближайшие годы учреждениям потребуется 164 специалиста. Благодаря совместной работе министерства с Кадровым центром региона удалось трудоустроить более 200 человек.

Для социальной сферы нет специализированных учебных заведений: кадры для отрасли готовят педагогические, медицинские и юридические вузы и колледжи. Совместно с ТГПУ им. Л. Н. Толстого будет организована переподготовка специалистов центров по адаптивной физкультуре.

На базе тульского областного медколледжа 100 человек пройдут переподготовку, освоив специальность помощников по уходу. А с 1 сентября в медколледже начнется обучение по профессии «помощник по уходу» для учеников старших классов.

В министерстве и подведомственных учреждениях практикуются студенты тульских вузов. В прошлом году прошли практику 22 студента, трое из них были трудоустроены. На базе регионального центра «Развитие» в 2025 году прошли обучение 365 соцработников.

Дмитрий Миляев поручил Татьяне Абросимовой проработать проведение совместной программы для молодых и опытных сотрудников социальной сферы.