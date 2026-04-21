Школы Тульской области укомплектованы педагогами на 96%

На оперативном совещании у губернатора Дмитрия Миляева обсудили подготовку педагогических кадров.

По словам министра образования Тульской области Оксаны Осташко, за последние три года доля учителей младше 25 лет выросла на 10,4%. В школах региона трудится 1091 педагог в возрасте до 25 лет. В регионе работают 4500 педагогов-наставников, которые помогают молодым специалистам осваиваться на рабочем месте.

Министр напомнила, что в августе 2024 года была утверждена комплексная программа «Кадровое обеспечение системы образования Тульской области на 2024–2030 годы». Укомплектованность школ педагогическими кадрами выросла с 89% в 2023 году до 96% в 2025-м.

Психолого-педагогические классы – базовая профориентационная ступень подготовки школьников. За три года сеть психолого-педагогических классов выросла с 28 до 86, сегодня по таким программам обучаются 1544 старшеклассника в 47 школах, расположенных в 22 муниципалитетах.

Совместно с ТГПУ им. Л. Н. Толстого разработано более 20 программ внеурочной деятельности для педагогических классов. Ребята изучают основы педагогики и психологии, а также курсы для подготовки к поступлению в педагогический вуз. По педагогическим направлениям в ТГПУ учатся 962 студента. 

Ключевой проект в системе СПО — педагогический кластер «Профессионалитет», который создаётся в 2026 году на базе Тульского педагогического колледжа. За три года кластер подготовит 2500 студентов, будет создано и обновлено 11 мастерских и лабораторий. 

На совещании обсудили кадровую потребность отрасли. Ежегодно прогноз кадровой потребности системы образования составляет порядка 600-650 человек. Контрольные цифры приёма по педагогическим специальностям формируются выше текущего запроса — это создаёт необходимый запас и учитывает потребности новых и капитально отремонтированных школ.

В прошлом году впервые прошёл приём на ускоренную программу бакалавриата «Педагог профессионального образования» для выпускников колледжей, которые остались там преподавать. В текущем году на эту программу выделено еще 30 бюджетных мест.

Флагманский региональный проект «PRO-стажер» позволяет будущим педагогам официально работать еще во время практики. Около 70% молодых учителей остались работать в тех школах, где проходили стажировку. Количество участников проекта выросло более чем на 10%.

Для студентов-целевиков дефицитных специальностей — математика, физика, биология, химия — действуют именные стипендии правительства области на 5000 рублей, их получают 26 человек. В прошлом году были установлены доплаты целевикам: 5000 рублей студентам вузов и 3000 — студентам колледжей. Доплаты получают 147 студентов. 

При трудоустройстве в школы по итогам первого года работы выпускники получают единовременную выплату — 5 окладов в городе и 10 — на селе. А для молодых педагогов до 35 лет действует программа поддержки при погашении первоначального взноса по ипотеке.

Дмитрий Миляев поручил Оксане Осташко совместно с зампредом правительства Дмитрием Марковым проанализировать актуальность действующих мер поддержки студентов, молодых врачей и педагогов. Также необходимо будет провести анализ по всем профильным классам и выяснить процент выпускников, выбравших профессию по специальности. 

сегодня, в 20:50 0
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской области оперативное совещание кадры педагоги
Место
Тульская область Тула
Дежурная часть
Вандал «разукрасил» оскорбительными надписями улицы Новомосковска из-за неразделенной любви

сегодня

85

1761

4

Дежурная часть
В Туле агрессивные алабаи на самовыгуле терроризируют коттеджный поселок

сегодня

69

3871

15

Жизнь Тулы и области
Туляки сообщают о массовой эвакуации в школах

сегодня

59

2390

2

Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 апреля: до +10 и небольшие осадки

сегодня

145

2056

7

