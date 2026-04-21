В Чернском районе владельца земли оштрафовали за заброшенный участок

В ноябре 2025 года управление Россельхознадзора провело проверку в отношении собственника земельного участка в Чернском районе. Поводом стало неисполнение предыдущего предписания ведомства.

Площадь сельхозучастка составила 34,71 гектара. Проверка показала, что участок не используется для сельского производства; землю не очистили от сорняков и кустарников.

По результатам проверки было возбуждено административное дело по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания органа контроля). Собственнику выдали новое предписание, а материалы дела передали в суд.

В марте 2026 года суд признал собственника виновным и назначил ему административный штраф.