В Ефремове пожарные спасли 14-летнюю девочку из горящей квартиры

Возгорание произошло из-за короткого замыкания в холодильнике.

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Ефремове огнеборцы МЧС спасли 14-летнюю девочку из квартиры в пятиэтажке на улице Комсомольской. 

На место происшествия спустя всего 2 минуты прибыли первые расчеты. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже.

Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в специальных средствах защиты. Бойцы 29-й пожарно-спасательной части эвакуировали девочку по лестнице, используя спасательное устройство.

Огонь успел повредить лишь 2 квадратных метра площади. В тушении участвовали 7 специалистов и 3 единицы техники.

По предварительной версии, причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки в холодильнике.


 

сегодня, в 14:00 +2
