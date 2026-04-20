В Новомосковске суд обязал чиновников расселить 390 человек из аварийных домов

Решить вопрос нужно будет в 2026 году.

Прокуратура Новомосковска добилась через суд решения о расселении жильцов из 18 аварийных домов. Власти города обязаны предоставить новое жилье более чем 390 гражданам уже в 2026 году.

Проверка показала, что дома по улицам Электрозаводская, Белинского, Аварийная и другим были признаны аварийными ещё в 2018 году. По закону людей должны были расселить не позднее 2025 года.

Однако в 2024 году администрация города перенесла сроки еще на 5 лет — до декабря 2030 года.

«Несмотря на внесенное по данному факту представление, орган местного самоуправления действенных мер по устранению нарушений не принял, сроки отселения жильцов не пересмотрел», — отметили в пресс-службе регионального ведомства.

Суд обязал администрацию Новомосковска решить вопрос с расселением людей в установленный срок — 2026 год. Теперь исполнение этого решения находится на особом контроле прокуратуры.