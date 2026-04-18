  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

Врачи осмотрят маленьких пациентов 21 апреля.

21 апреля в Тульской детской областной клинической больнице на ул. Бондаренко пройдёт день открытых дверей. Для юных пациентов будут вести прием 11 узких специалистов. 

Это оториноларинголог, кардиолог, офтальмолог, ортопед, невролог, пульмонолог, педиатр, детский онколог, хирург, акушер-гинеколог и психиатр.

Нужна предварительная запись на прием. Звонки принимаются с 09.00 до 15.00 по телефону 8 (4872) 48-01-80. 

С собой нужно взять: страховой медицинский полис ребёнка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 21:17 0
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. С. Перовской большегруз перегородил проезд
На ул. С. Перовской большегруз перегородил проезд

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.