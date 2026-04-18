В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

21 апреля в Тульской детской областной клинической больнице на ул. Бондаренко пройдёт день открытых дверей. Для юных пациентов будут вести прием 11 узких специалистов.

Это оториноларинголог, кардиолог, офтальмолог, ортопед, невролог, пульмонолог, педиатр, детский онколог, хирург, акушер-гинеколог и психиатр.

Нужна предварительная запись на прием. Звонки принимаются с 09.00 до 15.00 по телефону 8 (4872) 48-01-80.

С собой нужно взять: страховой медицинский полис ребёнка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).