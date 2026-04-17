Депутаты и члены молодежного парламента высадили 400 деревьев в Ясной Поляне

Фото Ирины Игнатьевой.

17 апреля депутаты Тульской областной Думы и члены Молодежного парламента собрались в 19-й раз в рамках акции «Сохраним Ясную Поляну для будущих поколений».







Начало дня выдалось пасмурным: с самого утра сначала моросил, а потом и вовсе усилился весенний дождь. Но это никак не помешало активным тулякам приехать на родину великого Льва Толстого, чтобы выполнить его поручение. Ведь деревья высаживают именно там, где завещал писатель.





Член комитета по социальной политике облдумы и директор музея «Ясная Поляна», депутат Тульской областной Думы Екатерина Толстая:

— Это не просто восстановление, это настоящая научная реставрация, потому что мы возвращаем на место те деревья, которые здесь росли, и восстанавливаем полностью исторический лес. Мы уже более десяти лет этим занимаемся, и думаю, что в 2028 году, к юбилею Льва Николаевича, к 200-летию со дня его рождения, эта часть леса будет восстановлена.

По приглашению председателя Тульской областной Думы Андрея Владимировича Дубровского в этом году к акции присоединились ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, чтобы вместе сохранить памятное место Тульской области и всей России.







В общей сложности за этот день активистам удалось высадить более 400 деревьев — дубов, яблонь и берез. Молоденькие деревца появятся в мемориальной части леса.







Из-за весеннего половодья в лесу все еще стоит вода, но заведующий музеем-заповедником «Ясная Поляна» Владислав Воронцов всех успокоил и сказал, что повышенная влажность в почве, наоборот, плодотворно скажется на подрастающем поколении деревьев.



Для многих депутатов высадка деревьев стала доброй семейной традицией. На протяжении долгих лет они приезжают сюда с детьми, начиная с того времени, когда те были еще малышами.







Депутат Тульской облдумы Сергей Гребенщиков:

— Мы постоянно приезжаем в Ясную Поляну по приглашению Екатерины Александровны [Толстой]. Хочется оставить после себя какой-то след в истории. Привожу сюда своего сына. Мы никогда не отказываем в помощи: приезжаем сюда и цветы сажать, и яблони. Таким образом мы приобщаемся к тому, что останется после нас потомкам.



Редко когда удается погулять по лесу, подышать свежим воздухом, а тут еще и прогулка с пользой — ты можешь сохранить этот лес. Приятно так проводить время с сыном — приучаешь подрастающее поколение к тому, что надо беречь природу.





Помощник депутата Людмила Дюкова тоже приехала сюда со своим взрослым сыном:

— Это мое любимое место. Мы всей семьей здесь каждый год гуляем, каждое время года любим встречать здесь. Поэтому прикоснуться к истории, внести какой-то вклад — для нас честь. Будем гулять по тропинкам и любоваться уже взрослыми деревьями, которым мы подарили жизнь.





Депутат Тульской облдумы Ольга Слюсарева:

— Моему сыну сейчас 16 лет, он ростом метр восемьдесят два. И он со мной сюда приезжал, когда ему было пять лет. Здорово: дети растут — и деревья вместе с ними! Это же все наше родное, мы должны это беречь! А еще мы меняем деревья, которые уже непригодны к росту, которые падают.





Павел Штукатуров из Молодежного парламента:

— У природы нет плохой погоды, поэтому даже такая погода не стала помехой для высадки деревьев. Для каждого из нас это уникальная возможность оставить здесь памятный след, в этом великом месте, на родине нашего русского писателя Льва Николаевича Толстого. Чем больше мы посадим деревьев, тем лучше, потому что это экология, это забота о природе и сохранение памяти о великом русском писателе.

Коллега Павла из Молодежного совета Даниэла Барон тоже трепетно относится к этому живописному месту:

— Для каждого туляка «Ясная Поляна» имеет особую энергетику и чувство принадлежности, причастности к прекрасному. И вообще, территория Ясной Поляны очень красивая, очень большая, и высадка сегодняшних деревьев — это способ продолжить красоту этих мест для будущих поколений, чтобы через 20-30 лет я приезжала сюда вместе с моими детьми, любовалась нашими саженцами, которые уже в будущем станут большими красивыми деревьями.





Помимо высадки деревьев, депутаты еще и позаботились о «хранителях леса» — птицах — и обеспечили пернатых жильем. На деревьях в Ясной Поляне теперь красуются новенькие просторные скворечники.





Помощник председателя Тульской областной думы Александр Емельянов:

— Я сегодня наслаждаюсь природой, прекрасной компанией и тем, что мы делаем доброе дело. Вешаем скворечники для того, чтобы птицам было удобно и хорошо, чтобы они жили и радовались — и радовали людей, которые будут проходить мимо. А также для выведения потомства, чтобы оно возвращалось в эти же скворечники.





Домики закрепили на стволах на пятиметровой высоте. Так птица чувствует себя в безопасности, а кормовая база остается в доступе. Но и здесь не обошлось без науки: при установке учли розу ветров, чтобы ветер не задувал в леток и не охлаждал гнездо.