новости
новости
Родители тульских школьников написали ЕГЭ по русскому языку

Регион участвует в акции в десятый раз.

Родители тульских школьников написали ЕГЭ по русскому языку
Фото министерства образования Тульской области.

Накануне, 16 апреля, в Тульской области прошла Всероссийская акция «Сдаём вместе! День сдачи ЕГЭ родителями». Все желающие смогли попробовать свои силы в 25 пунктах проведения экзамена по всему региону.

Главной площадкой стал Центр образования № 7. В этом году участники писали сокращённый вариант ЕГЭ по русскому языку. Для них провели полную демонстрацию процедуры экзамена: от регистрации и проверки документов до печати и обработки бланков.

«Тульская область участвует в акции в десятый раз. Цель — снять тревожность у родителей. За 10 лет более 5000 родителей прошли эту процедуру. В последние годы участников становится меньше, что говорит о высокой информированности о правилах сдачи экзамена», — рассказала заместитель министра образования Людмила Сорокина.

В 2026 году сдавать экзамены будут более 14,6 тысячи девятиклассников и порядка 5,5 тысячи одиннадцатиклассников.

Миляев и архитектор Шапиро решат, как будет выглядеть новая тульская набережная
Центру образования № 27 города Тулы присвоят имя летчика-космонавта Валерия Полякова

