За неделю клещи покусали 40 туляков

В регионе начались акарицидные обработки.

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области начался сезон активности клещей. За последнюю неделю зарегистрировано 40 случаев присасывания клещей. Это на 52% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (66 случаев).

Большинство обращений приходится на жителей частного сектора (35%). Далее следуют обитатели многоквартирных домов (25%). Ещё 5% случаев произошли на дачах и огородах, а остальные — в лесах, на кладбищах и прочих объектах.

Лаборатория исследовала 26 клещей, снятых с людей, и 12 особей, найденных в природе. Оказалось, что 13,2% из них заразны боррелиозом, а 8,7% — анаплазмозом.

В регионе начались акарицидные обработки. Пока обработано 5,6 гектара земли.

