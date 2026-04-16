Уволили с больничного: экс-сотрудник «Перекрестка» через суд требует вернуть его на работу

По информации пресс-службы Донского городского суда.

Заявитель требует восстановления в должности и возмещения морального вреда. Установлено, что он работал в компании водителем-экспедитором с ноября 2021 года. В период больничного по уходу за малолетним ребенком его уволили за прогул (подп. «а» п. 1 ст. 81 ТК РФ). Не согласившись с этим, истец обратился в суд с требованиями: отменить приказ об увольнении, восстановить его на прежней работе и взыскать с ответчика 20 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Представители АО «Торговый дом „Перекресток“ в заседание не явились, однако направили письменные возражения, настаивая на правомерности увольнения.

Судебное заседание состоится 23 апреля.