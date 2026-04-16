В Туле отметили 35-летие службы занятости

16 апреля Туле отметили 35-летие службы занятости. 12 работников тульской службы получили региональные награды — медали «Трудовая доблесть» III степени и благодарности губернатора Тульской области.

«В этом году мы отмечаем 35-летие со дня основания вашей службы. С первых дней своего существования она прошла через серьёзные испытания: массовые высвобождения сотрудников, экономические кризисы 90-х—нулевых. Каждый раз специалисты службы оказывались на передовой социальных проблем. Первыми приходили на помощь тем, кто потерял работу, делали всё возможное для их поддержки.

Сегодня в центры занятости ежедневно обращаются десятки жителей региона. Вы помогаете им обрести уверенность в завтрашнем дне, оказываете психологическую поддержку, способствуете социальной адаптации и, конечно же, выполняете главную функцию, помогаете обрести новую профессию», — сказал губернатор Дмитрий Миляев.

«Создавать на тульской земле крепкие семьи, растить детей, комфортно трудиться и отдыхать, спокойно смотреть в будущее — всё это невозможно без надёжной поддержки государства и таких структур, как служба занятости. Каждый из вас — человек с большим сердцем, чуткий, отзывчивый, умеющий сопереживать и делиться с другими своим душевным теплом. А лучшее подтверждение значимости вашего труда — благодарность людей, которым вы помогли найти работу и твёрдо встать на ноги в жизни», — добавил он.

Также губернатор отметил, что служба занятости успешно включилась в решение приоритетной задачи — по интеграции в мирную жизнь ребят, вернувшихся из зоны проведения СВО.

Перед началом торжественной части мероприятия в фойе Тульской областной филармонии организовали выставку работ самозанятых творцов: фотографа, мастера по дереву и так далее.

Губернатор осмотрел выставку, одна из предпринимателей сделала ему подарок.

Она вручила Дмитрию Миляеву деревянное изделие ручной работы — в виде символа территории семейного счастья.

35-летие службы занятости приурочено к принятию в 1991 году Закона РФ «О занятости населения», который заложил основы Федеральной службы занятости и официально признал безработицу.

Принятый закон стал правовой основой для создания эффективной системы содействия занятости. За годы служба накопила опыт в регулировании рынка труда, помогая безработным и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Благодаря профессионализму и чуткости сотрудников многие нашли применение своим навыкам.

Сегодня органы занятости — это кадровые центры «Работа России», предлагающие инструменты под конкретную жизненную или бизнес-ситуацию, с единым стилем и цифровой платформой.

К юбилею запущен спецраздел на интерактивном портале с историями ветеранов, ведутся публикации в соцсетях центров занятости и районных СМИ.

Сейчас в ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области» трудится почти 370 человек. В прошлом году они оказали содействие в поиске работы 17,7 тысячи туляков.