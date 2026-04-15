Работники сельских клубов и библиотек в Тульской области могут получить 1 млн рублей

Программа направлена на поддержку специалистов отрасли и решение кадрового вопроса в малых населённых пунктах.

В 2026 году ее участниками в Тульской области станут 22 специалиста, которые могут претендовать на 39 вакантных должностей в учреждениях культуры.

Среди востребованных специалистов:

руководители и сотрудники культурно-досуговых учреждений,

преподаватели,

концертмейстеры,

библиотекари,

музейные работники.

Вакансии представлены в ряде муниципальных образований Тульской области, включая Алексинский, Белевский, Киреевский, Одоевский, Ясногорский районы и другие территории.

Программа предусматривает предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей специалистам, переезжающим на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки и малые города.

Из них 750 тыс. рублей выделяются из федерального бюджета и 250 тыс. рублей — из регионального.

Дополнительно для участников программы предусмотрены меры поддержки на муниципальном уровне — компенсация найма жилья или предоставление служебного жилья.

«Программа открывает возможности для профессионального роста и трудоустройства специалистов в новом регионе. Это серьёзная мера поддержки, особенно для молодых кадров, которые получают не только финансовую помощь, но и возможность реализовать себя в профессии, найти наставников и стать частью профессионального сообщества. Благодаря программе усиливается приток специалистов в малые населённые пункты, где особенно востребованы инициативные и творческие люди. Это напрямую влияет на качество культурной жизни на местах. Для нашей сферы „Земский работник культуры“ имеет стратегическое значение — позволяет создавать современную, насыщенную досуговую среду, отвечающую задачам, поставленным губернатором Дмитрием Миляевым, по развитию малых городов и сельских территорий», — отметила министр культуры Тульской области Елена Арбекова.

Программа инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным и реализуется при поддержке Министерства культуры России с 2025 года.

И она уже показала реальные результаты. Первый отбор, прошедший в 2025 году, собрал 25 заявок, из которых было выбрано 18 специалистов. Сегодня они работают в учреждениях культуры в разных районах области — от Воловского до Ясногорского — и не просто закрывают кадровый дефицит, а формируют новую культурную среду.

Так, в Гремячевском культурно-досуговом объединении в Новомосковске появились новые танцевальные коллективы — детский «Весёлый каблучок» и подростковый «Коробейники», — которые уже успели заявить о себе на региональных мероприятиях. А в Ясногорске музей стал победителем областного конкурса «Культурная среда» сразу в нескольких номинациях, и одним из авторов успешного проекта стала участница программы.

По словам директора департамента культуры министерства культуры Тульской области Натальи Юсовой, от желающих принять участие в программе поступают звонки, и уже позвонили семь человек.

В сельских домах культуры расширяется работа с жителями: проходят семейные мероприятия, реализуются социальные проекты, ведётся активная работа с разными категориями населения.

О том, как программа меняет жизнь не только учреждений, но и самих специалистов, рассказала преподаватель Воловской детской школы искусств Альбина Богданова:

«Я давно хотела перебраться ближе к Москве, но тут случайно появилась вакансия по программе „Земский работник культуры“. Знакомая написала, что срочно требуется преподаватель. Я созвонилась с директором, а потом приехала летом — „на разведку“.

Мне очень понравилась школа и коллектив, и на семейном совете мы решили переезжать.

Больших ожиданий не было — понимала, что нужно будет начинать практически с нуля. Но уже сейчас вижу результат: к концу года ученики заметно прибавили во владении инструментом, начинают занимать призовые места на конкурсах.

Я сама активно выступаю как концертмейстер. Радуюсь и горжусь каждым своим учеником. Тем, кто думает участвовать в программе, советую попробовать: во многих посёлках очень много талантливых детей, которым нужны профессиональные наставники».

Программа работает не только как мера поддержки, но и как инструмент развития территорий. В Тульской области сегодня открыты вакансии от преподавателей и концертмейстеров до музейных работников и руководителей учреждений культуры. И за каждой из этих позиций не просто рабочее место, а возможность изменить культурную жизнь целого населённого пункта.