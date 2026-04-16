«Спасала родителей от тюрьмы»: в Туле подросток отдала мошенникам 10 тысяч долларов

В Тульской области за сутки жертвами преступников стали трое жителей региона в возрасте от 17 до 59 лет. Общая сумма потерь составила более 1,024 миллиона рублей.

Самым резонансным эпизодом стала история 17-летней девушки из Пролетарского округа Тулы. Ее мама работает главным бухгалтером. Мошенники вышли на связь с девушкой через популярный мессенджер.

Они использовали агрессивные методы давления, убеждая девочку, что ее семья якобы замешана в «финансировании террористов». Чтобы спасти родителей от тюрьмы, подросток согласилась отдать деньги.

Девушка вынесла из дома 10 тысяч долларов наличными и передала курьеру. Сумма ущерба по текущему курсу превышает 1 миллион рублей, что классифицируется как крупный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».