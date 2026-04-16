В Донском прошел рейд по «цыганским» адресам: 8 человек отправили в военкомат

Фото УМВД по Тульской области.

В Донском сотрудники полиции, регионального управления ФСБ, Росгвардии, судебные приставы и представители ресурсоснабжающих организаций провели совместные профилактические мероприятия.

Их главной задачей стало выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений, а также проверка соблюдения миграционного, воинского и жилищного законодательства.

В ходе рейдов особое внимание уделили вопросам общественного порядка, регистрации по месту жительства и воинского учета. По результатам проверок составлено 8 административных протоколов: 5 — за мелкое хулиганство, 2 — за курение в неположенных местах, 1 — за проживание без регистрации. Кроме того, инспекторы ДПС выявили нарушение ПДД — управление автомобилем без полиса ОСАГО.

Отдельно проверяли соблюдение норм воинского учёта: 8 человек переданы в военный комиссариат для постановки на учет, пятеро из них привлечены к административной ответственности.