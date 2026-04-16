Тульский драмтеатр реконструируют за 8,3 миллиарда рублей

Осенью 2024 года сообщалось, что на работы потребуется до 5 млрд рублей.

Фото Алексея Пирязева.

Реконструкцию Тульского академического театра драмы имени М. Горького планируют начать в 2028 году. Стоимость работ составит около 8,3 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора театра Олега Михайлова во время Больших гастролей в Кемерове.

Театр располагается в старом здании 1970 года постройки. За более чем 50 лет здание почти не ремонтировали: обновляли только крышу. Внутренняя инфраструктура сильно изношена, часть механизмов сцены не функционирует.

Проект рассчитан примерно на три года. В результате театр получит современную основную сцену с подъёмной оркестровой ямой, вторую сцену на 250 мест с отдельным входом и производственный корпус с мастерскими и складами.

Работы начнутся сразу после празднования 250-летия театра (декабрь 2027 года). Проект уже прошел Государственную экспертизу, и сейчас ждут выделения финансирования.

Отметим, ранее сообщалось, что стоимость работ составит 5 миллиардов.  Сообщалось, что к работам приступят в 2026 году, а откроется обновленный театр в декабре 2028 года. Однако позже сроки сдвинулись. 

сегодня, в 12:21
