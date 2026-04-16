«Стоим на краю ямы и смотрим, как работают»: Миляев вспомнил первый день в должности главы администрации

Во время посещения Тулагорводоканала губернатору рассказали о снижении аварийности на сетях в связи с их масштабной реконструкцией.

Обновление водопроводных и канализационных сетей в Туле началось в 2018 году. За семь лет заменено более 55 км магистральных водоводов. Объем финансирования составил 2,62 млрд рублей. Это средства федеральной казны, регионального и городского бюджетов, а также АО «Тулагорводоканал».

В 2024 году АО «Тулагорводоканал» за счет собственных средств приступило к строительству канализационных сетей и II очереди очистных сооружений канализации в поселке Хомяково. С 2025 года за счет казначейского инфраструктурного кредита стартовала реконструкция 20 км участка Медвенско-Осетровского водозабора. В 2026 году в рамках первого этапа реконструкции завершится строительство цеха механического обезвоживания осадка очистных сооружений в Зареченском округе Тулы.

Заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина отметила, что благодаря проводимой работе снизилось количество аварий на сетях. 

Губернатор Дмитрий Миляев отметил положительную динамику и вспомнил свой рабочий день в должности главы администрации Тулы — этот пост он занимал до момента избрания на пост губернатора.

Глава региона рассказал, что в день, когда он заступил на должность главы администрации регионального центра, случилась крупная авария на железобетонном водоводе в районе деревни Богоявленки Веневского района Тульской области. Из-за этого часть Пролетарского округа осталась без воды. 

«Только стал главой администрации — и в это время случается авария на магистральном водоводе. Целую ночь там провели. Работали примерно так: ребята трудились в яме, а мы вот так сверху вниз смотрели, предполагая, что таким образом ускоряем процесс ремонта. Не знаю, повлияло или нет», — рассказал Дмитрий Миляев.

«Благодаря тому объему сетей, которые мы поменяли за последнее время, а это 55 км, мы, к счастью, стали реже встречаться в таком формате — таких крупных аварий на территории Тулы значительно меньше. Большая работа была проведена — больше трети сетей заменено», — отметила Наталья Аникина.

Напомним, ранее Дмитрий Миляев осмотрел парк техники предприятия, механический цех, встретился с сотрудниками. В частности, пообщался с представителями трудовой династии Волковых — Штукатуровых — Миненковых. Их общий трудовой стаж составляет более 230 лет.

