В Тульской детской областной больнице 21 апреля пройдет день открытых дверей

Не забудьте предварительно записаться на прием.

Во вторник, 21 апреля, в Тульской детской областной клинической больнице на ул. Бондаренко пройдет день открытых дверей. 
 
Юных пациентов осмотрят 11 специалистов: оториноларинголог, кардиолог, офтальмолог, ортопед, невролог, пульмонолог, педиатр, детский онколог, хирург, акушер-гинеколог и психиатр.

Нужна предварительная запись на прием. Звонки принимаются с 09.00 до 15.00 по телефону 8 (4872) 48-01-80. 

С собой необходимо взять: страховой медицинский полис ребёнка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).

