В Тульской области ускорят замену лифтов в жилых домах

В регионе продолжается модернизация лифтового хозяйства.

Фото из соцсетей губернатора.

С начала 2026 года в регионе уже запустили 35 новых лифтов в девяти многоквартирных домах. Работы ведутся в рамках пятилетней программы, рассчитанной до 2030 года: за это время планируется заменить 1129 подъемников с истекшим сроком эксплуатации, рассказал губернатор Дмитрий Миляев.

Темпы работ растут: в 2025 году в области обновили 178 лифтов, а в этом планируют заменить уже 214 — на 17% больше. Успехи региона отмечают и на федеральном уровне: Тульская область вошла в число лучших по реализации программы капитального ремонта МКД.

Жители уже ощущают перемены. В доме № 141 на улице Ложевой в Туле новый лифт стал настоящим облегчением для людей старшего возраста. 85-летняя жительница дома Надежда Кудрасова рассказала: 

«Я живу здесь уже 51 год, столько же было и нашему лифту. В доме много пожилых людей, подниматься по крутой лестнице с сумками было очень тяжело. Мы очень рады, что теперь у нас новый лифт».

Старший по дому Алексей Амелин отметил, что вопрос замены назрел давно: 

«Износ был очень большим, а средств не хватало. Мы провели собрание, обратились в фонд капремонта. Решение приняли, а работы выполнили быстро и качественно. Жители нашего дома остались довольны».

Автор:
сегодня, в 12:15 +1
Другие статьи по темам
Событие
модернизация лифтового хозяйства
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
Прочее
капремонт замена лифтов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 15 апреля: небольшой дождь и до 15 градусов тепла

сегодня

257

1889

6

Жизнь Тулы и области
Премия «Жены Героев», детсад и соцнайм: с чем жители обращались к губернатору Миляеву

сегодня

77

824

-3

Жизнь Тулы и области
Стало известно, где построят новый корпус Ваныкинской больницы в Туле

сегодня

46

1324

1

Жизнь Тулы и области
Спроси Миляева

сегодня

40

784

-4

