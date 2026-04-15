В Тульской области ускорят замену лифтов в жилых домах

С начала 2026 года в регионе уже запустили 35 новых лифтов в девяти многоквартирных домах. Работы ведутся в рамках пятилетней программы, рассчитанной до 2030 года: за это время планируется заменить 1129 подъемников с истекшим сроком эксплуатации, рассказал губернатор Дмитрий Миляев.

Темпы работ растут: в 2025 году в области обновили 178 лифтов, а в этом планируют заменить уже 214 — на 17% больше. Успехи региона отмечают и на федеральном уровне: Тульская область вошла в число лучших по реализации программы капитального ремонта МКД.

Жители уже ощущают перемены. В доме № 141 на улице Ложевой в Туле новый лифт стал настоящим облегчением для людей старшего возраста. 85-летняя жительница дома Надежда Кудрасова рассказала:

«Я живу здесь уже 51 год, столько же было и нашему лифту. В доме много пожилых людей, подниматься по крутой лестнице с сумками было очень тяжело. Мы очень рады, что теперь у нас новый лифт».

Старший по дому Алексей Амелин отметил, что вопрос замены назрел давно:

«Износ был очень большим, а средств не хватало. Мы провели собрание, обратились в фонд капремонта. Решение приняли, а работы выполнили быстро и качественно. Жители нашего дома остались довольны».