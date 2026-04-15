С начала года тульские онкогематологи выполнили две операции по пересадке костного мозга

В Тульском онкоцентре активно развивается новое направление — трансплантология. Теперь жителям региона не нужно ехать в федеральные центры Москвы, чтобы получить высокотехнологичную помощь.

С начала 2026 года в центре провели две операции по пересадке костного мозга. Это одна из самых сложных, но при этом и самых эффективных методик лечения рака крови (лейкозов, лимфом) и других онкогематологических заболеваний.

Ключевым фактором стал запуск криобанка в 2025 году. Это специальное хранилище для стволовых клеток. С момента его открытия в Туле уже провели 11 жизненно важных трансплантаций.

«Первые пациенты, прошедшие процедуру в прошлом году, успешно преодолели критический 100-дневный восстановительный период после операции. Результаты обследований демонстрируют стойкую ремиссию, и в настоящее время они находятся на этапе поддерживающей терапии. Состояние пациентов стабильное, они чувствуют себя хорошо и продолжают наблюдаться у специалистов», — отметила заведующая гематологическим отделением Тульского онкоцентра Анна Павлова.