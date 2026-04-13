В Тульской области за выходные поймали 27 пьяных водителей

В период с 10 по 12 апреля сотрудники Госавтоинспекции Тульской области провели рейды и выявили 27 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде или отказались проходить проверку.

10 водителей были пойманы за рулем в состоянии опьянения. 11 водителей отказались проходить медицинское освидетельствование. 3 водителя не только были пьяны, но и вообще не имели права управлять автомобилем. Еще один водитель отказался от проверки и также не имел прав.

В отношении двух водителей, которые уже ранее попадались пьяными за рулём, собраны материалы для возбуждения уголовного дела по статье 264.1 УК РФ. За повторное нарушение им грозит уже не штраф, а реальное уголовное наказание.

