  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области за выходные поймали 27 пьяных водителей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области за выходные поймали 27 пьяных водителей

За рецидив двум водителям грозит ответственность по уголовной статье.

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В период с 10 по 12 апреля сотрудники Госавтоинспекции Тульской области провели рейды и выявили 27 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде или отказались проходить проверку.

10 водителей были пойманы за рулем в состоянии опьянения. 11 водителей отказались проходить медицинское освидетельствование. 3 водителя не только были пьяны, но и вообще не имели права управлять автомобилем. Еще один водитель отказался от проверки и также не имел прав.

В отношении двух водителей, которые уже ранее попадались пьяными за рулём, собраны материалы для возбуждения уголовного дела по статье 264.1 УК РФ. За повторное нарушение им грозит уже не штраф, а реальное уголовное наказание.
 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 17:26 +1
пьяные водители тульская Госавтоинспекция
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.