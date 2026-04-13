В Тульской области мигранта осудили за попытку убийства из-за ссоры на дороге

Он получил семь лет колонии.

Фото прокуратуры Тульской области.

Ленинский районный суд вынес приговор 25-летнему гражданину иностранного государства. Его признали виновным в покушении на убийство. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Трагедия произошла 23 декабря 2025 года в поселке Барсуки. Все началось с мелочи: мужчины столкнулись плечами на узкой пешеходной дорожке. Слово за слово, и конфликт перешел в острую фазу. Чтобы «разобраться», они отошли к газорегуляторному пункту.

Попытки решить спор мирно провалились. Обвиняемый достал из кармана куртки туристический нож и нанес 19-летнему оппоненту три удара в грудь и один — в лицо.

«Свидетели, находившиеся поблизости, пресекли дальнейшие действия злоумышленника, не позволив ему довести преступный умысел до конца. Ввиду своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи потерпевший остался жив», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В суде обвиняемый свою вину так и не признал.