В Тульской области мигранта осудили за попытку убийства из-за ссоры на дороге

Он получил семь лет колонии.

Фото прокуратуры Тульской области.

Ленинский районный суд вынес приговор 25-летнему гражданину иностранного государства. Его признали виновным в покушении на убийство. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Трагедия произошла 23 декабря 2025 года в поселке Барсуки. Все началось с мелочи: мужчины столкнулись плечами на узкой пешеходной дорожке. Слово за слово, и конфликт перешел в острую фазу. Чтобы «разобраться», они отошли к газорегуляторному пункту.

Попытки решить спор мирно провалились. Обвиняемый достал из кармана куртки туристический нож и нанес 19-летнему оппоненту три удара в грудь и один — в лицо.

«Свидетели, находившиеся поблизости, пресекли дальнейшие действия злоумышленника, не позволив ему довести преступный умысел до конца. Ввиду своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи потерпевший остался жив», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. 

В суде обвиняемый свою вину так и не признал.

сегодня, в 17:09 0
В Богородицке собака укусила ребенка за поясницу: мать требует с владельца 100 тысяч рублей

сегодня

54

1518

6

Жизнь Тулы и области
Серый кардинал тульской стройки заговорил

сегодня

33

2819

-30

Жизнь Тулы и области
Авилушкин признался, что в политику не собирается

сегодня

23

855

-15

Жизнь Тулы и области
Какая погода ждет туляков 13 апреля: днем без осадков и до +15°

сегодня

70

1175

5

В Тульской области за выходные поймали 27 пьяных водителей
В Тульской области за выходные поймали 27 пьяных водителей
Прокуратура запросила для экс-сенатора Савельева 10 лет колонии
Прокуратура запросила для экс-сенатора Савельева 10 лет колонии

