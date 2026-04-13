Тульским отельерам показали исторический центр города

Представители гостиничного бизнеса Тулы смогли примерить на себя роль туристов: им подробно рассказали, где стоит побывать, какие выставки посетить и что попробовать, чтобы узнать оружейную столицу изнутри.

Гид рассказал об основных исторических вехах становления города-героя, региональных брендах, вызывающих наибольший интерес у гостей Тульской области. А в рамках предстоящего 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого и 650-летия Куликовской битвы туристов ждут уникальные музейные проекты.

По словам министра туризма Тульской области Елены Мартыновой, подобный формат взаимодействия с представителями туриндустрии позволит расширить их представление о потенциале отрасли и мерах поддержки, доступных в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

«По поручению губернатора ведется подготовка к перезагрузке сферы туризма. Максимальное вовлечение туриндустрии в разработку новых подходов к развитию отрасли позволит нам эффективно реализовать эту задачу», — подчеркнула министр.