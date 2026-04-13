Тульским отельерам показали исторический центр города

Экскурсию провёл аттестованный гид-экскурсовод, сотрудник Агентства развития туризма Тульской области Никита Евсеев.

Представители гостиничного бизнеса Тулы смогли примерить на себя роль туристов: им подробно рассказали, где стоит побывать, какие выставки посетить и что попробовать, чтобы узнать оружейную столицу изнутри.

Гид рассказал об основных исторических вехах становления города-героя, региональных брендах, вызывающих наибольший интерес у гостей Тульской области. А в рамках предстоящего 200-летия со дня рождения Л. Н. Толстого и 650-летия Куликовской битвы туристов ждут уникальные музейные проекты.

По словам министра туризма Тульской области Елены Мартыновой, подобный формат взаимодействия с представителями туриндустрии позволит расширить их представление о потенциале отрасли и мерах поддержки, доступных в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

«По поручению губернатора ведется подготовка к перезагрузке сферы туризма. Максимальное вовлечение туриндустрии в разработку новых подходов к развитию отрасли позволит нам эффективно реализовать эту задачу», — подчеркнула министр.

сегодня, в 09:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
министерство туризма Тульской области развитие туризма отельеры экскурсия
Место
Тульская область Тула
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 14 апреля: дождь и порывистый ветер

сегодня

51

825

6

Жизнь Тулы и области
«Автобусы не моются годами!»: тулячка показала на фото жуткий салон общественного транспорта

сегодня

39

1250

8

Жизнь Тулы и области
«Не дотягивают!»: застройщик развеял миф о тульских домах бизнес-класса

сегодня

23

1360

-7

Дежурная часть
В Тульской области мигранта осудили за попытку убийства из-за ссоры на дороге

вчера

18

1293

0

