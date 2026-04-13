Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе поисков подростка из Донского

О судьбе 16-летнего Ярослава Аникина ничего не известно с 2 апреля.

Председатель СК России поручил доложить по уголовному делу о безвестном исчезновении 16-летнего Ярослава Аникина из Донского. Известно, что 2 апреля 16-летний парень отправился в Тулу и перестал выходить на связь с близкими.

Поисковые мероприятия результатов не принесли, местонахождение парня не установлено. В СУ СК России по Тульской области возбуждено и расследуется уголовное дело.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову доложить об установленных в ходе следствия обстоятельствах и принимаемых мерах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

