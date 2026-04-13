Тульский завод отправил в калужский интернат творог с дрожжами

Организация получила предостережение.

Фото freepik.com.

В феврале 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора провели проверку Арсеньевского маслодельного завода. Поводом для этого стали результаты лабораторных исследований, которые показали, что продукция предприятия не соответствует нормам безопасности.

В пробе творога с жирностью 9%, произведённого на этом заводе, были обнаружены дрожжи.

Проба была отобрана в Калужской области, в государственном учреждении «Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Продукция тульского завода не прошла проверку на соответствие техническому регламенту «О безопасности молока и молочной продукции».

Заводу вынесли официальное предостережение. Руководству предприятия настоятельно рекомендовано усилить контроль за качеством и безопасностью выпускаемой продукции.

Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Россельхознадзор творог с нарушениями
Жизнь Тулы и области
Какая погода ждет туляков 13 апреля: днем без осадков и до +15°

сегодня

67

991

5

Дежурная часть
В Богородицке собака укусила ребенка за поясницу: мать требует с владельца 100 тысяч рублей

сегодня

49

1159

5

Жизнь Тулы и области
Серый кардинал тульской стройки заговорил

сегодня

18

1602

-18

Дежурная часть
Тулячка решила заработать на бирже и потеряла 3,7 млн рублей

сегодня

16

873

2

Срочно проверьте загранпаспорт: туляков предупредили о «скрытых» ошибках
Срочно проверьте загранпаспорт: туляков предупредили о «скрытых» ошибках
Туляк угнал «Жигули» у пожилой соседки, заведя их плоскогубцами
Туляк угнал «Жигули» у пожилой соседки, заведя их плоскогубцами

