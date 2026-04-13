Тульский завод отправил в калужский интернат творог с дрожжами

В феврале 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора провели проверку Арсеньевского маслодельного завода. Поводом для этого стали результаты лабораторных исследований, которые показали, что продукция предприятия не соответствует нормам безопасности.

В пробе творога с жирностью 9%, произведённого на этом заводе, были обнаружены дрожжи.

Проба была отобрана в Калужской области, в государственном учреждении «Ильинский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Продукция тульского завода не прошла проверку на соответствие техническому регламенту «О безопасности молока и молочной продукции».

Заводу вынесли официальное предостережение. Руководству предприятия настоятельно рекомендовано усилить контроль за качеством и безопасностью выпускаемой продукции.