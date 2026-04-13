  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Срочно проверьте загранпаспорт: туляков предупредили о «скрытых» ошибках - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Срочно проверьте загранпаспорт: туляков предупредили о «скрытых» ошибках

Особое внимание — на паспорта старого образца (со сроком действия 5 лет).

Фото Алексея Пирязева.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Тульской области настоятельно рекомендует всем жителям региона, планирующим зарубежные поездки, заранее проверить свои загранпаспорта.

Особое внимание — на паспорта старого образца (со сроком действия 5 лет). Из-за технического сбоя в них могут обнаружиться ошибки в машиночитаемой строке, например пропущен пол или часть даты рождения.

Обнаружили неточность? Немедленно обращайтесь в подразделение по вопросам миграции. Паспорт заменят оперативно и совершенно бесплатно.

Что изменилось для туляков в правилах въезда:

  • Для детей до 14 лет (с 20 января 2026 г.): загранпаспорт станет обязательным при поездках в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. Взрослые и дети старше 14 лет смогут въезжать туда по обычному российскому паспорту.
  • Для поездок в страны Балтии (Литва — с 1 июня 2025 г., Латвия — с 15 июля 2025 г.): российским гражданам нужен только биометрический загранпаспорт (с чипом, на 10 лет). Паспорта старого образца (на 5 лет) эти государства не принимают. Исключение — транзит через Литву в Калининградскую область по упрощенному железнодорожному проездному документу.

Срок оформления загранпаспорта сейчас составляет от 1 до 3 месяцев — в зависимости от места подачи заявления и наличия допуска к гостайне. Планируйте поездки с запасом времени.

Полный список документов и график приема граждан ищите на сайте УМВД России по Тульской области в разделе «Государственные услуги».

Телефоны для справок в Туле: 8 (4872) 77-88-22, 77-83-13, 77-84-44.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:50 0
Другие статьи по темам
Событие
загранпаспорт
Жизнь Тулы и области
Какая погода ждет туляков 13 апреля: днем без осадков и до +15°

сегодня

67

991

5

Дежурная часть
В Богородицке собака укусила ребенка за поясницу: мать требует с владельца 100 тысяч рублей

сегодня

49

1159

5

Жизнь Тулы и области
Серый кардинал тульской стройки заговорил

сегодня

18

1602

-18

Дежурная часть
Тулячка решила заработать на бирже и потеряла 3,7 млн рублей

сегодня

16

873

2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Центр Тулы останется без воды 15 апреля
Тульский завод отправил в калужский интернат творог с дрожжами
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.