Срочно проверьте загранпаспорт: туляков предупредили о «скрытых» ошибках

Фото Алексея Пирязева.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Тульской области настоятельно рекомендует всем жителям региона, планирующим зарубежные поездки, заранее проверить свои загранпаспорта.

Особое внимание — на паспорта старого образца (со сроком действия 5 лет). Из-за технического сбоя в них могут обнаружиться ошибки в машиночитаемой строке, например пропущен пол или часть даты рождения.

Обнаружили неточность? Немедленно обращайтесь в подразделение по вопросам миграции. Паспорт заменят оперативно и совершенно бесплатно.

Что изменилось для туляков в правилах въезда:

Для детей до 14 лет (с 20 января 2026 г.): загранпаспорт станет обязательным при поездках в Абхазию, Беларусь, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию. Взрослые и дети старше 14 лет смогут въезжать туда по обычному российскому паспорту.

Для поездок в страны Балтии (Литва — с 1 июня 2025 г., Латвия — с 15 июля 2025 г.): российским гражданам нужен только биометрический загранпаспорт (с чипом, на 10 лет). Паспорта старого образца (на 5 лет) эти государства не принимают. Исключение — транзит через Литву в Калининградскую область по упрощенному железнодорожному проездному документу.

Срок оформления загранпаспорта сейчас составляет от 1 до 3 месяцев — в зависимости от места подачи заявления и наличия допуска к гостайне. Планируйте поездки с запасом времени.

Полный список документов и график приема граждан ищите на сайте УМВД России по Тульской области в разделе «Государственные услуги».

Телефоны для справок в Туле: 8 (4872) 77-88-22, 77-83-13, 77-84-44.