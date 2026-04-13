Туляк угнал «Жигули» у пожилой соседки, заведя их плоскогубцами

В Новомосковске сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого в угоне ВАЗ-21074 у 65-летней местной жительницы.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно начали патрулировать район и вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 54-летний мужчина, который живет на той же улице. Оказалось, что он уже был судим за похожее преступление.

При нем нашли инструменты, которыми он завел машину, — провода и плоскогубцы.

«Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ „Неправомерное овладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения“», — отметили в региональном УМВД.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы, пока он находится под подпиской о невыезде. «Жигули» вернули владелице.

