Дмитрий Миляев обсудил с главой «Россетей» вопросы энергоснабжения туляков

Особое внимание уделили подаче энергии в новые районые и ЖК, а также на промышленные предприятия.

Губернатор Тульской области встретился с главой группы «Россети» Андреем Рюминым. Дмитрий Миляев отметил, что «Россети» уделяют большое внимание модернизации и развитию сети Тульской области. Одним из ключевых проектов прошлого года стало строительство инфраструктуры для для электроснабжения промышленно-производственных компаний.

В минувшем году «Россети» подключили к сетям около 4000 новых домов и 15 медицинских объектов, более 100 производственных и агроплощадок.

«В Тульской области сосредоточен значительный промышленный потенциал, и мы всегда планируем развитие сетей с учетом этих особенностей. В этом году направим на инвестиции около 9 млрд рублей. Завершим несколько крупных проектов, включая реконструкцию магистральной подстанции, которая обеспечивает электроэнергией научно-производственный кластер в Новомосковске», – сказал Андрей Рюмин.

Прорабатываются мероприятия по обеспечению электроэнергией мкр. «Новая Тула» и повышения надёжности электроснабжения Ясногорского района, где набирает обороты индивидуальное жилищное строительство.

«Для нас в числе приоритетных являются вопросы обеспечения надежности электроснабжения потребителей региона и возможности дальнейшего развития всех сфер, для которых требуются дополнительные мощности», – отметил Дмитрий Миляев.