Бывший тульский сенатор Дмитрий Савельев проведёт за решёткой 10 лет

Такой приговор вынес Тверской районный суд Москвы.

Бывшего сенатора Совета Федерации от Тульской области Дмитрия Савельева приговорили к 10 годам лишения свободы за организацию заказного убийства. Именно столько для него просил государственный обвинитель.

Жертвой нанятого Савельевым киллера должен был стать его партнёр  Сергей Ионов, который отбывает наказание в одной из исправительных колоний Калужской области.

За сто тысяч долларов Дмитрий Савельев нанял посредников — ветерана-«афганца» Юрия Нефедова и ранее судимого Сергея Дюкова. Они вышли на бывшего сотрудника ФСИН Пестунова и предложили ему выполнить заказ. Экс-силовик обратился в ФСБ. В момент передачи денег все фигуранты были задержаны. 

Дмитрий Савельев приговор суда организация убийства уголовное дело
Тульская область
