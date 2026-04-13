Депутаты Тульской облдумы переедут в новое здание на Менделеевской

На бывшем здании «Центргаза» на пересечении улиц Тургеневской и Менделеевской появилась табличка с надписью «Приёмная Тульской областной Думы». По информации Myslo, областные депутаты и аппарат Думы переедут в новое здание к началу лета.

Напомним, дом № 11 по ул. Менделеевской перешёл в собственность Тульской области ещё в 2021 году. Сумма сделки составила 100 млн рублей. В помещениях был сделан основательный ремонт, который затянулся на несколько лет.

Освободившиеся после переезда облдумы кабинета «белого дома» должен занять департамент соцзащиты, который в данный момент располагается на ул. Демонстрации. А его помещения, в свою очередь, перейдут к Тульскому областному медколледжу. Это позволит расширить материальную базу и готовить квалифицированных специалистов.