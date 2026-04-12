Тула подвела хоккейные итоги: 50 команд и путевки в Сочи

Сезон 2025/26 выдался поистине массовым: на лед вышли 50 коллективов — около 1200 хоккеистов-любителей из разных уголков Тульской области.

Соревнования проходили в четырех дивизионах: «Лига Надежды», «Любитель 40+», «Лига Мечты» и «Любитель 50+». Турнир объединил спортсменов из Тулы, Новомосковска, Щёкино, Суворова, Киреевска, Ефремова, Алексина, Узловой, Донского, поселка Куркино и деревни Карамышево. Каждый матч был настоящим проявлением характера, воли к победе и искренней любви к хоккею.

Главный итог сезона — определены коллективы, которым предстоит защищать честь Тульской области на всероссийском финале Ночной хоккейной лиги в Сочи с 4 по 16 мая.

Награды победителям и призерам вручали министр спорта региона Михаил Трунов, член Совета Легенд НХЛ, трехкратный чемпион мира Вячеслав Анисин, исполнительный директор Федерации хоккея Тульской области Николай Ивашков, а также участник СВО Александр Поляков.

Министр спорта региона Михаил Трунов подчеркнул значимость движения:

«Ночная хоккейная лига в Тульской области — это не просто турнир, а мощное сообщество, которое объединяет людей разных профессий и возрастов. При системной поддержке губернатора Дмитрия Миляева развитие массового спорта — наш безусловный приоритет. Как глава комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту, Дмитрий Вячеславович ставит задачу сделать спорт доступным для каждого. Результат налицо: 1200 любителей со всей области регулярно выходят на лед, доказывая, что Тульский регион — хоккейный. Желаю нашим победителям достойно выступить в Сочи!»

Все призеры и победители получили медали, кубки, памятные призы и главную награду — путевки на всероссийский этап.

Почетный гость, легендарный хоккеист Вячеслав Анисин, отметил уверенный рост любительского хоккея в регионе: по его словам, Тульская область уже задает высокие стандарты организации и вовлеченности, а атмосфера чемпионата и число участников подтверждают искреннюю любовь к игре. Он добавил, что такие проекты, как НХЛ, формируют всероссийское движение, и Тула вписывает свое имя в его историю.

Особый момент церемонии — чествование игроков «Клуба Макарова» (сообщество снайперов, забросивших 150 и более шайб). В него вошли Олег Муханов, Игорь Демченко, Руслан Кулешов и Лев Бардин.

Итоги по дивизионам

Любитель 50+



1 место — ХК «Вятичи» (Тула)

2 место — ХК «МЦ Статус» (Тула)

3 место — ХК «Тулэнерго» (Суворов)

Самый ценный игрок — Михаил Антошкин («Тулэнерго»)

Лучший вратарь — Михаил Гуцов («МЦ Статус»)

Лучший защитник — Сергей Кузнецов («Тулэнерго»)

Лучший нападающий — Андрей Гребенников («Вятичи»)

Лучший бомбардир и ассистент — Игорь Демченко («Вятичи»)

Лучший снайпер — Олег Савосин («МЦ Статус»)

Лучший джентльмен — Сергей Клепиков (ЛХК «Киреевск»)

Любитель 40+

1 место — ЛХК «Ефремов 40+» (Ефремов)

2 место — ХК «АОМЗ» (Алексин)

3 место — ХК «Азот» (Новомосковск)

Самый ценный игрок — Александр Королев («Азот»)

Лучший вратарь — Игорь Доронин (ЛХК «Тула»)

Лучший защитник — Максим Моногаров («Ефремов 40+»)

Лучший нападающий — Олег Муханов («АОМЗ»)

Лучший бомбардир — Алексей Гузеев («Ефремов 40+»)

Лучший снайпер — Александр Тихонов («Ефремов 40+»)

Лучший ассистент — Александр Денисов («Ефремов 40+»)

Лучший джентльмен — Роман Чупилин («АОМЗ»)

Лига Мечты



1 место — ХК «Ледокол-Новомосковск» (Тула)

2 место — ХК «Учебный центр №57» (Новомосковск)

3 место — ХК «Оружейник» (Тула)

Самый ценный игрок — Андрей Лобанов («Оружейник»)

Лучший вратарь — Павел Воронин («Ледокол-Новомосковск»)

Лучший защитник — Герман Дерр («Учебный центр №57»)

Лучший нападающий — Егор Смирнов («Ледокол-Новомосковск»)

Лучший бомбардир и снайпер — Станислав Молокин («Ледокол-Новомосковск»)

Лучший ассистент — Александр Рындин («Учебный центр №57»)

Лучший джентльмен — Андрей Ячевский («Оружейник»)

Лига Надежды



1 место — ХК «Воины» (Тула)

2 место — ХК «Ледокол» (Тула)

3 место — ХК «Зе-Воины» (Тула)

Самый ценный игрок — Илья Демидов («Воины»)

Лучший вратарь — Михаил Воронин («Евраз»)

Лучший защитник — Константин Клочнев («Ледокол»)

Лучший нападающий — Денис Спирин («Полипласт»)

Лучший бомбардир и ассистент — Николай Терехов («Воины»)

Лучший снайпер — Артемий Юшин («Воины»)

Лучший джентльмен — Дмитрий Лаубах («Полипласт»)

Также отметили команды по итогам первого этапа регионального чемпионата в дивизионе «Лига Надежды»: вручены Золотой, Серебряный, Бронзовый и Медный кубки.

Организаторами чемпионата выступили Федерация хоккея Тульской области при поддержке регионального правительства, ГК «Полипласт» и Фонда «Ночная хоккейная лига».