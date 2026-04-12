Тула подвела хоккейные итоги: 50 команд и путевки в Сочи

Сезон 2025/26 выдался поистине массовым: на лед вышли 50 коллективов — около 1200 хоккеистов-любителей из разных уголков Тульской области.
Соревнования проходили в четырех дивизионах: «Лига Надежды», «Любитель 40+», «Лига Мечты» и «Любитель 50+». Турнир объединил спортсменов из Тулы, Новомосковска, Щёкино, Суворова, Киреевска, Ефремова, Алексина, Узловой, Донского, поселка Куркино и деревни Карамышево. Каждый матч был настоящим проявлением характера, воли к победе и искренней любви к хоккею.
Главный итог сезона — определены коллективы, которым предстоит защищать честь Тульской области на всероссийском финале Ночной хоккейной лиги в Сочи с 4 по 16 мая.
Награды победителям и призерам вручали министр спорта региона Михаил Трунов, член Совета Легенд НХЛ, трехкратный чемпион мира Вячеслав Анисин, исполнительный директор Федерации хоккея Тульской области Николай Ивашков, а также участник СВО Александр Поляков.
Министр спорта региона Михаил Трунов подчеркнул значимость движения:
«Ночная хоккейная лига в Тульской области — это не просто турнир, а мощное сообщество, которое объединяет людей разных профессий и возрастов. При системной поддержке губернатора Дмитрия Миляева развитие массового спорта — наш безусловный приоритет. Как глава комиссии Госсовета РФ по физкультуре и спорту, Дмитрий Вячеславович ставит задачу сделать спорт доступным для каждого. Результат налицо: 1200 любителей со всей области регулярно выходят на лед, доказывая, что Тульский регион — хоккейный. Желаю нашим победителям достойно выступить в Сочи!»
Все призеры и победители получили медали, кубки, памятные призы и главную награду — путевки на всероссийский этап.
Почетный гость, легендарный хоккеист Вячеслав Анисин, отметил уверенный рост любительского хоккея в регионе: по его словам, Тульская область уже задает высокие стандарты организации и вовлеченности, а атмосфера чемпионата и число участников подтверждают искреннюю любовь к игре. Он добавил, что такие проекты, как НХЛ, формируют всероссийское движение, и Тула вписывает свое имя в его историю.
Особый момент церемонии — чествование игроков «Клуба Макарова» (сообщество снайперов, забросивших 150 и более шайб). В него вошли Олег Муханов, Игорь Демченко, Руслан Кулешов и Лев Бардин.
Любитель 50+
1 место — ХК «Вятичи» (Тула)
2 место — ХК «МЦ Статус» (Тула)
3 место — ХК «Тулэнерго» (Суворов)
- Самый ценный игрок — Михаил Антошкин («Тулэнерго»)
- Лучший вратарь — Михаил Гуцов («МЦ Статус»)
- Лучший защитник — Сергей Кузнецов («Тулэнерго»)
- Лучший нападающий — Андрей Гребенников («Вятичи»)
- Лучший бомбардир и ассистент — Игорь Демченко («Вятичи»)
- Лучший снайпер — Олег Савосин («МЦ Статус»)
- Лучший джентльмен — Сергей Клепиков (ЛХК «Киреевск»)
Любитель 40+
1 место — ЛХК «Ефремов 40+» (Ефремов)
2 место — ХК «АОМЗ» (Алексин)
3 место — ХК «Азот» (Новомосковск)
- Самый ценный игрок — Александр Королев («Азот»)
- Лучший вратарь — Игорь Доронин (ЛХК «Тула»)
- Лучший защитник — Максим Моногаров («Ефремов 40+»)
- Лучший нападающий — Олег Муханов («АОМЗ»)
- Лучший бомбардир — Алексей Гузеев («Ефремов 40+»)
- Лучший снайпер — Александр Тихонов («Ефремов 40+»)
- Лучший ассистент — Александр Денисов («Ефремов 40+»)
- Лучший джентльмен — Роман Чупилин («АОМЗ»)
Лига Мечты
1 место — ХК «Ледокол-Новомосковск» (Тула)
2 место — ХК «Учебный центр №57» (Новомосковск)
3 место — ХК «Оружейник» (Тула)
- Самый ценный игрок — Андрей Лобанов («Оружейник»)
- Лучший вратарь — Павел Воронин («Ледокол-Новомосковск»)
- Лучший защитник — Герман Дерр («Учебный центр №57»)
- Лучший нападающий — Егор Смирнов («Ледокол-Новомосковск»)
- Лучший бомбардир и снайпер — Станислав Молокин («Ледокол-Новомосковск»)
- Лучший ассистент — Александр Рындин («Учебный центр №57»)
- Лучший джентльмен — Андрей Ячевский («Оружейник»)
Лига Надежды
1 место — ХК «Воины» (Тула)
2 место — ХК «Ледокол» (Тула)
3 место — ХК «Зе-Воины» (Тула)
- Самый ценный игрок — Илья Демидов («Воины»)
- Лучший вратарь — Михаил Воронин («Евраз»)
- Лучший защитник — Константин Клочнев («Ледокол»)
- Лучший нападающий — Денис Спирин («Полипласт»)
- Лучший бомбардир и ассистент — Николай Терехов («Воины»)
- Лучший снайпер — Артемий Юшин («Воины»)
- Лучший джентльмен — Дмитрий Лаубах («Полипласт»)
Также отметили команды по итогам первого этапа регионального чемпионата в дивизионе «Лига Надежды»: вручены Золотой, Серебряный, Бронзовый и Медный кубки.
Организаторами чемпионата выступили Федерация хоккея Тульской области при поддержке регионального правительства, ГК «Полипласт» и Фонда «Ночная хоккейная лига».