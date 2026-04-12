  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Розыск пропавшего подростка в Тульской области: поисковики обратились к жителям - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Розыск пропавшего подростка в Тульской области: поисковики обратились к жителям

Они просят распространить ориентировку на пропавшего Ярослава Аникина во все чаты!

Розыск пропавшего подростка в Тульской области: поисковики обратились к жителям
Волонтеры «ЛизаАлерт» просят туляков оказать масштабную информационную поддержку по поиску несовершеннолетнего Ярослава Аникина. 16-летний парень пропал 2 апреля. Поисковики обратились к жителям региона с просьбой о максимальном репосте ориентировки на розыск Ярослава: 
 
«Пожалуйста, поделитесь этой ориентировкой в ваших чатах вашего города:
  • Родительские чаты
  • Домовые и чаты подъездов
  • Районные и городские чаты
  • Садовые и дачные сообщества
  • Рабочие чаты
  • Чаты с членами семьи, друзьями, знакомыми (бывшие одноклассники, однокурсники, сослуживцы)
  • Чаты по обучению, интересам, спорту
  • Новостные и региональные чаты вашего города. 
  • Чаты купли-продажи. 
Чем больше людей увидят ориентировку, тем выше шансы найти Ярослава!»

Если вы видели Ярослава или знаете, где он может находиться, просим позвонить на горячую линию отряда: 8(800)700-54-52, или инфоргам поиска: Ольга (Малина) 89671630336, Настя (Добрая фея) 89107019743.
 
Ранее Myslo сообщал, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:15 0
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тула подвела хоккейные итоги: 50 команд и путевки в Сочи
Тула подвела хоккейные итоги: 50 команд и путевки в Сочи

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.