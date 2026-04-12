Розыск пропавшего подростка в Тульской области: поисковики обратились к жителям

Волонтеры «ЛизаАлерт» просят туляков оказать масштабную информационную поддержку по поиску несовершеннолетнего Ярослава Аникина. 16-летний парень пропал 2 апреля. Поисковики обратились к жителям региона с просьбой о максимальном репосте ориентировки на розыск Ярослава:
«Пожалуйста, поделитесь этой ориентировкой в ваших чатах вашего города:
- Родительские чаты
- Домовые и чаты подъездов
- Районные и городские чаты
- Садовые и дачные сообщества
- Рабочие чаты
- Чаты с членами семьи, друзьями, знакомыми (бывшие одноклассники, однокурсники, сослуживцы)
- Чаты по обучению, интересам, спорту
- Новостные и региональные чаты вашего города.
- Чаты купли-продажи.
Чем больше людей увидят ориентировку, тем выше шансы найти Ярослава!»
Если вы видели Ярослава или знаете, где он может находиться, просим позвонить на горячую линию отряда: 8(800)700-54-52, или инфоргам поиска: Ольга (Малина) 89671630336, Настя (Добрая фея) 89107019743.
Ранее Myslo сообщал, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело.