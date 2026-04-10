Тульскую компанию уличили в продаже незарегистрированных саженцев яблонь и груш

Специалисты Россельхознадзора выявили у тульской компании продажу саженцев, не включенных в государственный реестр.
Проверка прошла в формате дистанционного контроля — без взаимодействия с представителями организации.
Эксперты изучили сайт компании и обнаружили предложения о продаже посадочного материала, не допущенного к использованию.
Речь идет о пяти сортах яблонь и десяти сортах груш, которые отсутствуют в Госреестре сельскохозяйственных растений. По закону «О семеноводстве» такая продукция не может находиться в обороте. Руководство получило предостережение.