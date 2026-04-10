  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульскую компанию уличили в продаже незарегистрированных саженцев яблонь и груш - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульскую компанию уличили в продаже незарегистрированных саженцев яблонь и груш

Россельхознадзор вынес предостережение.

Фото: ru.freepik.com.

Специалисты Россельхознадзора выявили у тульской компании продажу саженцев, не включенных в государственный реестр. 

Проверка прошла в формате дистанционного контроля — без взаимодействия с представителями организации.

Эксперты изучили сайт компании и обнаружили предложения о продаже посадочного материала, не допущенного к использованию.

Речь идет о пяти сортах яблонь и десяти сортах груш, которые отсутствуют в Госреестре сельскохозяйственных растений. По закону «О семеноводстве» такая продукция не может находиться в обороте. Руководство получило предостережение. 
 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 12:43
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.