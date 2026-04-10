В Тульской области снизилось число семей и детей в социально опасном положении

Фото Алексея Пирязева.

За 2025 год межведомственная работа велась с 3485 несовершеннолетними и 2026 семьями, воспитывающими 3510 детей, находящимися в социально опасном положении (СОП), рассказала детский омбудсмен Наталия Зыкова в своем докладе со ссылкой на данные комиссии по делам несовершеннолетних.

Благодаря эффективной профилактической работе с учёта было снято 1268 детей и 733 семьи.

Главное достижение года — значительное сокращение числа неблагополучных семей и детей в регионе. По сравнению с 2024 годом показатели заметно улучшились:

Количество семей в СОП снизилось на 26,9% (с 1279 до 933).

Число несовершеннолетних в этой категории сократилось на 29,29% (с 2400 до 1697).

Отмечается, что тема защиты прав детей на жизнь и воспитание в семье остаётся самой острой. На неё приходится 33% всех поступивших обращений (в 2024 году — 39%).

Большая часть жалоб в сфере семейного законодательства связана с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей и спорами между родителями. Как отмечается в докладе, часто дети становятся инструментом манипуляции в конфликтах взрослых.