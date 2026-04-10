В Тульской области за год умерли 76 детей

Среди причин фигурируют пожары, ДТП и неумение детей плавать.

Фото Артема Жильцова.

В 2025 году на территории Тульской области было зарегистрировано 76 случаев смерти несовершеннолетних (в возрасте от 0 до 17 лет). Анализ статистики показывает устойчивое снижение этого показателя: в 2023 году был зафиксирован 121 случай, а в 2024-м — 94, сказано в докладе детского омбудсмена Наталии Зыковой. 

Показатель младенческой смертности достиг минимума и составил 3 промилле (то есть 3 случая на 1000 родившихся живыми). Несмотря на успехи в медицине, сохраняются риски гибели детей от предотвратимых причин.

В 2025 году произошло 208 ДТП с участием детей-пассажиров.

  • Пострадали: 235 детей получили ранения.
  • Погибли: 4 ребенка.

Причинами гибели стали грубые нарушения ПДД водителями:

  • 1 ребенок погиб в аварии по вине водителя, не справившегося с управлением.
  • 3 ребенка (в двух разных ДТП) погибли из-за того, что водители выехали на полосу встречного движения и допустили лобовые столкновения.

Зарегистрировано 3 случая гибели детей на пожарах (в 2024 году — 4 случая). Причиной смерти во всех инцидентах стало отравление угарным газом. Для предотвращения подобных трагедий в регионе активно устанавливают автономные дымовые пожарные извещатели (АДПИ).

В 2025 году за счет бюджета области было закуплено и установлено 18 630 извещателей в домах 6210 семей, находящихся в группе риска (малоимущие, многодетные, опекунские семьи, семьи с детьми-инвалидами и семьи в социально опасном положении).

Зафиксировано 2 случая гибели детей на воде (в 2024 году — 5 случаев). Основные причины: недостаточный контроль со стороны взрослых, купание в необорудованных местах и неумение детей плавать. Так, к 2030 году планируется обучить плаванию 140 тысяч детей.

«Анализ показывает, что одной из ключевых мер спасения является наличие у ребенка элементарных навыков плавания. Необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия по обучению детей плаванию, особенно в преддверии летнего сезона, а также продолжить практику проведения открытых уроков на базе плавательных бассейнов», — уточняет в докладе Наталия Зыкова. 

