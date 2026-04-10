Тульскому министерству соцзащиты выделили 800 млн рублей на единовременные выплаты

Согласно данному документу, областной кабмин увеличил бюджетные ассигнования министерству социальной защиты. 340 млн рублей выделено на единовременную выплату военнослужащим-контрактникам.

60 млн рублей будет направлено на компенсацию стоимости проезда до Тулы контрактникам, проживающим за пределами региона (включая иностранцев).

Ещё 400 млн рублей министерство сможет потратить на единовременные выплаты отдельным категориям военнослужащих, лицам, проходящим службу в войсках Росгвардии, отдельным категориям граждан и их родственникам.