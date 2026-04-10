Туляки отправят в зону СВО рекордный гуманитарный груз – более 800 тонн

По поручению Губернатора Дмитрия Миляева тульским военнослужащим в зону СВО, а также жителям новых территорий отправлены техника и дополнительное имущество. Общий вес порядка 800 тонн: рекордная цифра с начала СВО.

Груз — это 50 автомобилей, 10 квадроциклов, 30 мотоциклов, 3 троллейбуса, 2 автобуса, 11 квадрокоптеров и электровелосипед. Также в помощь бойцам собрана оргтехника 10 телевизоров, 20 компьютеров, 20 принтеров и иные периферийные устройства.

Кроме этого, будет отправлено несколько машин с пиломатериалами, шанцевым инструментом, питьевой водой и продуктами. Для мирных жителей собраны грузовики с одеждой, продуктами, кондитерскими изделиями, канцтоварами и средствами личной гигиены.

«Мы регулярно помогаем нашим ребятам в зоне СВО по их заявкам, а также жителям новых территорий. Сформирован самый на сегодня большой груз, проделана большая работа. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в сборе. Как это часто бывает: груз отправляем — начинаем готовить следующий. Мы постараемся помочь всем, кто нуждается в помощи и внести свой вклад в приближение Победы!» — сказал глава региона.