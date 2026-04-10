Заключённые женщины тульского СИЗО показали, как украсили пасхальные яйца

В преддверии Пасхи в следственном изоляторе № 1 УФСИН России по Тульской области организовали конкурс «Пасхальное яйцо 2026». Его участницами стали осуждённые женщины из отряда по хозяйственному обслуживанию.

Заключённые проявили выдумку и умение, смастерив праздничные поделки из самых разных материалов. Лучшие работы отправятся на одноимённый Международный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного творчества.

Торжественное награждение провёл помощник начальника СИЗО по работе с верующими иерей Андрей Пронин. Священник вручил победительницам грамоты и подчеркнул, что такие мероприятия способствуют духовно-нравственному развитию и помогают женщинам обрести внутреннюю опору.