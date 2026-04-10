  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Как в Туле будет ходить общественный транспорт на Пасху и Радоницу - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Как в Туле будет ходить общественный транспорт на Пасху и Радоницу

В областном центре будут действовать временные ограничения движения.

Фото Алексея Пирязева.

11 апреля городской пассажирский транспорт будет работать в обычном режиме. Все автобусы, троллейбусы и трамваи выйдут на линии согласно утвержденному расписанию.

Об общественном транспорте

До Смоленского кладбища и других мест захоронений 12 апреля будут ездить автобусы в режиме «экспресс» и «полуэкспресс» с 6.30 до 15.00:

7bdb9f03-db5a-454a-9bdf-783ac405286c.png

Дополнительно 12 апреля с 00.00 до 04.00 пустят два автобуса, трамвай и троллейбус. 

25592cfc-5927-4c27-b2cc-c76745068e50.png


В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока к Смоленскому кладбищу в дни религиозных праздников общественный транспорт будет работать по усиленному графику.

11, 18 и 19 апреля на линию выйдут 18 автобусов:

  • № 1 — 9 единиц
  • № 13 — 4 единицы
  • № 13А — 3 единицы
  • № 52В — 2 единицы

21 апреля на линию выйдут 36 автобусов:

  • № 1 — 9 единиц
  • № 13 — 5 единиц
  • № 13А — 5 единиц
  • № 52В — 2 единицы


Для перевозки жителей к местам захоронений на кладбище будут дополнительно привлечены автобусы с других линий:

  • № 16 — 3 единицы
  • № 18 — 7 единиц
  • № 28 — 4 единицы
  • № 52В — 1 дополнительная единица

Об ограничении движения транспорта

На период проведения богослужения праздника Святой Пасхи запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 20.00 11 апреля до 03.00 12 апреля:

  • по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина;
  • по ул. Тургеневской на участке от ул. Гоголевской до ул. Л. Толстого;
  • по ул. Пирогова на участке от ул. Гоголевской до ул. Л. Толстого;
  • по ул. Глеба Успенского на участке от ул. Гоголевской до ул. Л. Толстого;
  • в Благовещенском переулке;
  • по ул. Благовещенской на участке от дома № 6 до Благовещенского переулка.

На период массового пассажиропотока 12 апреля запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00.00 до 15.00:

  • по ул. Оборонной на участке от ул. Некрасова до Новомосковского шоссе;
  • по Новомосковскому шоссе от пересечения с ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км), включая примыкающие улицы и автодороги;
  • по ул. Пржевальского (нечетная сторона) на участке от д. 12 до Новомосковского шоссе.

Также 12 апреля с 05.00 до 16.00 будет ограничено движение для личного транспорта по маршрутам следования автобусов «экспресс» и «полуэкспресс» к местам захоронений:

  • по ул. Оборонной на участке от ул. Некрасова до Новомосковского шоссе;
  • по Новомосковскому шоссе от пересечения с ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет», включая примыкающие улицы и автодороги;
  • по ул. Пржевальского (нечетная сторона) на участке от д. 12 до Новомосковского шоссе.
  • с 08.00 до 15.00 по ул. Киреевской (Скуратово) на участке от Щекинского шоссе до ул. Чекалина.

На период массового пассажиропотока 21 апреля на Радоницу запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00.00 до 17.00:

  • по Новомосковскому шоссе (нечетная сторона) в районе Центрального входа Смоленского кладбища — на участке от дома С5 по ул. Центральной, дер. Малевка до ул. Центральной;
  • по ул. Пржевальского в районе Смоленского кладбища (вход № 3).

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области за три месяца пресекли продажу 1,2 тысячи пачек нелегальных сигарет
В Тульской области за три месяца пресекли продажу 1,2 тысячи пачек нелегальных сигарет
Владимир Путин распорядился поощрить туляков за трудовые заслуги
Владимир Путин распорядился поощрить туляков за трудовые заслуги

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.