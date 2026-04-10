Как в Туле будет ходить общественный транспорт на Пасху и Радоницу

11 апреля городской пассажирский транспорт будет работать в обычном режиме. Все автобусы, троллейбусы и трамваи выйдут на линии согласно утвержденному расписанию.
Об общественном транспорте
До Смоленского кладбища и других мест захоронений 12 апреля будут ездить автобусы в режиме «экспресс» и «полуэкспресс» с 6.30 до 15.00:
Дополнительно 12 апреля с 00.00 до 04.00 пустят два автобуса, трамвай и троллейбус.
В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока к Смоленскому кладбищу в дни религиозных праздников общественный транспорт будет работать по усиленному графику.
11, 18 и 19 апреля на линию выйдут 18 автобусов:
- № 1 — 9 единиц
- № 13 — 4 единицы
- № 13А — 3 единицы
- № 52В — 2 единицы
21 апреля на линию выйдут 36 автобусов:
- № 1 — 9 единиц
- № 13 — 5 единиц
- № 13А — 5 единиц
- № 52В — 2 единицы
Для перевозки жителей к местам захоронений на кладбище будут дополнительно привлечены автобусы с других линий:
- № 16 — 3 единицы
- № 18 — 7 единиц
- № 28 — 4 единицы
- № 52В — 1 дополнительная единица
Об ограничении движения транспорта
На период проведения богослужения праздника Святой Пасхи запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 20.00 11 апреля до 03.00 12 апреля:
- по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина;
- по ул. Тургеневской на участке от ул. Гоголевской до ул. Л. Толстого;
- по ул. Пирогова на участке от ул. Гоголевской до ул. Л. Толстого;
- по ул. Глеба Успенского на участке от ул. Гоголевской до ул. Л. Толстого;
- в Благовещенском переулке;
- по ул. Благовещенской на участке от дома № 6 до Благовещенского переулка.
На период массового пассажиропотока 12 апреля запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00.00 до 15.00:
- по ул. Оборонной на участке от ул. Некрасова до Новомосковского шоссе;
- по Новомосковскому шоссе от пересечения с ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км), включая примыкающие улицы и автодороги;
- по ул. Пржевальского (нечетная сторона) на участке от д. 12 до Новомосковского шоссе.
Также 12 апреля с 05.00 до 16.00 будет ограничено движение для личного транспорта по маршрутам следования автобусов «экспресс» и «полуэкспресс» к местам захоронений:
- по ул. Оборонной на участке от ул. Некрасова до Новомосковского шоссе;
- по Новомосковскому шоссе от пересечения с ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет», включая примыкающие улицы и автодороги;
- по ул. Пржевальского (нечетная сторона) на участке от д. 12 до Новомосковского шоссе.
- с 08.00 до 15.00 по ул. Киреевской (Скуратово) на участке от Щекинского шоссе до ул. Чекалина.
На период массового пассажиропотока 21 апреля на Радоницу запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00.00 до 17.00:
- по Новомосковскому шоссе (нечетная сторона) в районе Центрального входа Смоленского кладбища — на участке от дома С5 по ул. Центральной, дер. Малевка до ул. Центральной;
- по ул. Пржевальского в районе Смоленского кладбища (вход № 3).