Как в Туле будет ходить общественный транспорт на Пасху и Радоницу

В областном центре будут действовать временные ограничения движения.

11 апреля городской пассажирский транспорт будет работать в обычном режиме. Все автобусы, троллейбусы и трамваи выйдут на линии согласно утвержденному расписанию.

Об общественном транспорте

До Смоленского кладбища и других мест захоронений 12 апреля будут ездить автобусы в режиме «экспресс» и «полуэкспресс» с 6.30 до 15.00:

Дополнительно 12 апреля с 00.00 до 04.00 пустят два автобуса, трамвай и троллейбус.



В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока к Смоленскому кладбищу в дни религиозных праздников общественный транспорт будет работать по усиленному графику.

11, 18 и 19 апреля на линию выйдут 18 автобусов:

№ 1 — 9 единиц

№ 13 — 4 единицы

№ 13А — 3 единицы

№ 52В — 2 единицы

21 апреля на линию выйдут 36 автобусов:

№ 1 — 9 единиц

№ 13 — 5 единиц

№ 13А — 5 единиц

№ 52В — 2 единицы



Для перевозки жителей к местам захоронений на кладбище будут дополнительно привлечены автобусы с других линий:

№ 16 — 3 единицы

№ 18 — 7 единиц

№ 28 — 4 единицы

№ 52В — 1 дополнительная единица

Об ограничении движения транспорта

На период проведения богослужения праздника Святой Пасхи запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 20.00 11 апреля до 03.00 12 апреля:

по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина;

по ул. Тургеневской на участке от ул. Гоголевской до ул. Л. Толстого;

по ул. Пирогова на участке от ул. Гоголевской до ул. Л. Толстого;

по ул. Глеба Успенского на участке от ул. Гоголевской до ул. Л. Толстого;

в Благовещенском переулке;

по ул. Благовещенской на участке от дома № 6 до Благовещенского переулка.

На период массового пассажиропотока 12 апреля запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00.00 до 15.00:

по ул. Оборонной на участке от ул. Некрасова до Новомосковского шоссе;

по Новомосковскому шоссе от пересечения с ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км), включая примыкающие улицы и автодороги;

по ул. Пржевальского (нечетная сторона) на участке от д. 12 до Новомосковского шоссе.

Также 12 апреля с 05.00 до 16.00 будет ограничено движение для личного транспорта по маршрутам следования автобусов «экспресс» и «полуэкспресс» к местам захоронений:

по ул. Оборонной на участке от ул. Некрасова до Новомосковского шоссе;

по Новомосковскому шоссе от пересечения с ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет», включая примыкающие улицы и автодороги;

по ул. Пржевальского (нечетная сторона) на участке от д. 12 до Новомосковского шоссе.

с 08.00 до 15.00 по ул. Киреевской (Скуратово) на участке от Щекинского шоссе до ул. Чекалина.

На период массового пассажиропотока 21 апреля на Радоницу запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00.00 до 17.00: