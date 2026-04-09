  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области снова выберут лучшего водителя такси - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области снова выберут лучшего водителя такси

Третий год подряд награду забирает Руслан Тесаков.

Фото Владимира Сундукова.

28 апреля в Туле пройдет региональный этап VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России». Региональный минтранс приглашает всех желающих водителей принять участие. 

Для этого необходимо подать заявку на официальном сайте конкурса. К участию допускаются водители:

  • имеющие официальное разрешение на перевозку пассажиров;
  • со стажем вождения не менее трёх лет;
  • не имеющие действующих штрафов за грубые нарушения ПДД за 2025 год.

Соревнования состоят из трех туров:

  • Теоретический экзамен: проверка знаний ПДД, истории Тульской области, законодательства о такси, устройства автомобиля, основ первой помощи и безопасности перевозок.
  • Практический этап: соревнования по скоростному маневрированию и плавности вождения на время.

Победителей ждут ценные призы и возможность представить Тульскую область во всероссийском финале. 

Конкурс проводится с 2018 года. Тульская область ежегодно занимает призовые места. В 2025 году туляк Руслан Тесаков завоевал серебро на всероссийских соревнованиях в Кирове. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:00 0
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Мозги, эльфовы чаши и черемша: тульские грибники открыли сезон
Мозги, эльфовы чаши и черемша: тульские грибники открыли сезон
Под Новомосковском завод выпустил партию молока без проверки сырья
Под Новомосковском завод выпустил партию молока без проверки сырья

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.