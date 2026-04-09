В Тульской области снова выберут лучшего водителя такси

Третий год подряд награду забирает Руслан Тесаков.

28 апреля в Туле пройдет региональный этап VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России». Региональный минтранс приглашает всех желающих водителей принять участие.

Для этого необходимо подать заявку на официальном сайте конкурса. К участию допускаются водители:

имеющие официальное разрешение на перевозку пассажиров;

со стажем вождения не менее трёх лет;

не имеющие действующих штрафов за грубые нарушения ПДД за 2025 год.

Соревнования состоят из трех туров:

Теоретический экзамен: проверка знаний ПДД, истории Тульской области, законодательства о такси, устройства автомобиля, основ первой помощи и безопасности перевозок.

Практический этап: соревнования по скоростному маневрированию и плавности вождения на время.

Победителей ждут ценные призы и возможность представить Тульскую область во всероссийском финале.

Конкурс проводится с 2018 года. Тульская область ежегодно занимает призовые места. В 2025 году туляк Руслан Тесаков завоевал серебро на всероссийских соревнованиях в Кирове.